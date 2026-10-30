Програмата на Фонд на фондовете предвижда близо 120 млн. евро публично финансиране и привличане на още 50 млн. евро частен капитал, съобщи вицепремиерът Александър Пулев в Гоце Делчев

127 Снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

Ресурс от 170 млн. евро за общински проекти в Южна България е осигурен по нова програма на Фонд на фондовете. От него близо 120 млн. евро са публично финансиране, а останалите 50 млн. евро се очаква да бъдат привлечени от частни инвеститори. Това съобщи вицепремиерът Александър Пулев по време на посещение в Гоце Делчев, където се срещна с кмета Владимир Москов и представители на местния бизнес.

Средствата могат да бъдат използвани за различни видове общинска инфраструктура - от проекти в туризма и културата до мерки за енергийна ефективност. По думите на Пулев финансирането позволява реализирането на проекти и с участието на частен капитал. "За Гоце Делчев и общините в Южна България има реален финансов ресурс по новата програма", посочи вицепремиерът.

В разговорите с местната власт и предприемачите основен акцент беше поставен върху подобряването на бизнес средата, намаляването на административната тежест и съкращаването на сроковете за обслужване на компаниите. Обсъдени бяха също възможностите за привличане на инвестиции и подкрепа за малките и средните предприятия.

"Има необходимост от по-добра бизнес среда, по-малко администрация, по-кратки срокове и повече дигитализация. Затова разговаряме директно с бизнеса и компаниите", заяви Пулев. Той припомни, че намаляването на регулациите и административните пречки е сред ангажиментите на правителството към бизнеса и гражданите.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Вицепремиерът изтъкна и значението на публично-частните партньорства за осъществяването на дългосрочни проекти, модернизирането на инфраструктурата и по-ефективното използване на публичните средства. Според него за успешното им прилагане са необходими ясни правила, прозрачни процедури и отчетност, които да гарантират защитата на обществения интерес.

По време на срещата с кмета Владимир Москов са обсъдени инфраструктурните приоритети на общината и региона, както и възможностите за използване на европейски финансови инструменти за привличане на инвестиции.

"Нашата задача е да активираме работещи инструменти, които да достигат до бизнеса и общините. Искаме европейските средства да се превръщат в реални инвестиции, модерна инфраструктура, по-конкурентни предприятия и повече работни места", допълни Александър Пулев.

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще продължи да работи с местните власти и бизнеса за установяване на конкретните потребности на регионите и насочване на финансови инструменти към проекти с измерими резултати, посочи още вицепремиерът.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.