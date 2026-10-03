Първите подписали позицията са италианският премиер Джорджия Мелони и румънският президент Никушор Дан, а от страна на България подписът е на министър-председателя Румен Радев

2075 Снимки в колаж: АП/БТА

Лидерите на 17 европейски държави, сред които и България, изпратиха писмо до министър-председателя на Ирландия Михол Мартин, чиято страна председателства в момента Съвета на ЕС. Те призовават селското стопанство да бъде приоритетно преди преразглеждането на "преговорната кутия" - документът, изготвен от председателството, за да насочва и постепенно да стеснява преговорите по дългосрочния бюджет.

Тъй като преговорите по Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028-2034 г. навлизат в решаваща фаза, лидерите на България, Кипър, Хърватия, Естония, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Унгария изпратиха "някои размисли преди предстоящото преразглеждане на "кутията за преговори", предаде "Евронюз".

"Напълно осъзнаваме, че Европейският съюз е изправен пред променяща се стратегическа среда, която носи със себе си нови предизвикателства, но и нови възможности за съвместни европейски действия", се казва в писмото, под което първите подписали се са италианският премиер Джорджия Мелони и румънският президент Никушор Дан, от страна на България подписът е на министър-председателя Румен Радев.

"Следващата МФР трябва да даде възможност на Европа да се възползва от тези възможности, като същевременно отговаря на нарастващите предизвикателства, включително сигурността и отбраната, конкурентоспособността, свързаността, енергийната сигурност и устойчивостта. В същото време това не трябва да става за сметка на политиките, основани на договори, които остават гръбнакът на европейската интеграция и сами по себе си помагат за справяне с тези нови предизвикателства", пишат 17-те лидери.

"Следователно общият обем, посочен в "кутията за преговори" на кипърското председателство, остава подходящата основа за ефективно справяне с всички тези финансови нужди. Сега не е моментът Европа да намалява амбициите си", добавят държавните и правителствени ръководители.

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Together with @NicusorDanRO , we united 17 Friends of Cohesion EU Member States around a common objective: preserving Agriculture and Cohesion as central priorities in the next European budget, while ensuring adequate resources to address Europe’s new challenges.



We strongly… pic.twitter.com/HLPsaPmBAS — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 3, 2026

Лидерите продължават с акцента, че политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика (ОСП) са дългогодишни политики, но че техните цели са по-актуални от всякога: "Те насърчават сближаването между държавите членки и регионите, укрепват единния пазар и подкрепят селските и по-слабо развитите райони. Те също така допринасят за конкурентоспособността и продоволствената сигурност на Европа, като същевременно предоставят осезаема подкрепа на милиони европейски граждани и демонстрират добавената стойност на общите европейски разходи."

Според тях и двете политики многократно са се адаптирали към новите икономически и социални реалности, като същевременно са останали верни на целите си. Те също така генерират преки и косвени ползи за икономиките на целия Европейски съюз.

"Следователно смятаме, че общото финансиране за политиката на сближаване и ОСП трябва да бъде запазено в следващата МФР. Както е подчертано в нашата съвместна декларация от 26 май, тези политики вече са изправени пред реални съкращения съгласно предложението на Европейската комисия, въпреки общото увеличение на размера на МФР. По-нататъшното намаление не би модернизирало бюджета на ЕС, то само би го отслабило и би рискувало да подкопае обществената подкрепа за европейския проект. Освен това новата МФР вече предполага фундаментална трансформация на нейната структура, програмиране и подход към разходите", обясняват те.

Лидерите също така твърдят, че новите приоритети на Европа изискват подходящи допълнителни ресурси, като същевременно финансирането за селско стопанство и сближаване трябва да бъде запазено.

Те също така заявяват, че са готови да работят конструктивно по отношение на приходите, включително по предложения за нови собствени ресурси, които биха облекчили прекия натиск върху националните бюджети. "Такива ресурси трябва да бъдат истински, справедливи, прости и нерегресивни, в съответствие с нашата декларация от май. Ще оценим внимателно корекциите на предложенията, които Комисията се е ангажирала да представи", продължава писмото.

Според лидерите на 17-те държави, подписали писмото, вариантите, които трябва да бъдат разгледани, включват по-постепенно изплащане на NextGenerationEU, което би могло да създаде допълнително фискално пространство в следващата МФР, при условие че се оцени въздействието му върху общите разходи за изплащане, както и ограничени и целенасочени европейски дългови инструменти за ясно определени стратегически приоритети, в съответствие с декларацията от май.

Лидерите смятат, че настоящата система от отстъпки не би трябвало да има място в следващата МФР. Отстъпките бяха предназначени да се справят с прекомерната тежест върху вноските на някои държави членки. Обстоятелствата, които първоначално са оправдавали тези корекции, твърдят те, са се променили коренно. При оценката на националните вноски трябва да се вземе предвид не само тяхното абсолютно ниво, но и различните нива на просперитет на държавите членки и относителните усилия, необходими за всяка от тях, заключават лидерите, като казват, че остават отворени за сътрудничество с председателството на Съвета на ЕС.

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