За тричленно семейство с 2 работещи възрастни необходимият месечен доход е 1954 евро. Над половин милион души в страната получават минимална заплата, показва анализ на КНСБ.

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Месечен доход от 842 евро е необходим на човек, който живее сам, за да покрива разходите си и да поддържа приемлив стандарт на живот. За тричленно домакинство, в което 2-ма възрастни работят, необходимата сума достига 1954 евро. Това показва анализ на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), според който нарастващите разходи за живот продължават да оказват натиск върху доходите на домакинствата.

В същото време 527 666 души в страната получават минимална работна заплата. Те представляват 19,7% от всички наети по трудово правоотношение, като около 223 000 от тях работят на пълен работен ден. Според синдиката тези данни показват значителен брой нископлатени работни места, но поставят и въпроса за възможно укриване на реални доходи и недеклариран труд.

52,3% от работещите на пълен работен ден получават възнаграждения под необходимите средства за издръжка. Делът им е малко по-нисък спрямо същия период на миналата година. От КНСБ обаче смятат, че е необходим по-задълбочен анализ, за да се установи дали част от тези работници не декларират действителните си доходи.

Енергията и храните продължават да поскъпват

Допълнителен натиск върху семейните бюджети оказва увеличението на цените на енергийните ресурси. През септември природният газ е поскъпнал с 34,5% на годишна база, а спрямо предходното тримесечие увеличението е 16,8%, сочат изчисленията на синдиката.

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Още по-значителен е ръстът при електроенергията за бизнеса - 77,3% за година и 69% за периода от юни до септември. По-високите цени на тока увеличават производствените разходи на компаниите, което създава предпоставки за допълнително поскъпване на стоките и услугите.

Петролът също отчита сериозно увеличение - 68% на годишна база и 33% за периода юни-септември. От 1 юли електроенергията за домакинствата е поскъпнала с 3,05%, а топлинната енергия - с 4,58%. "Допълнителните разходи през отоплителния сезон ще натоварят семейните бюджети и могат да ограничат потреблението на други стоки", предупреждават от КНСБ.

При нехранителните стоки годишното поскъпване достига 7,2%, а при хранителните - 5,3%. Сред отделните продукти хлябът е поскъпнал с 0,3%, а рибните продукти - с 1,5%. Увеличение има и при минералната вода и бебешките храни, като при последните годишният ръст е 6,7%. Месото и месните продукти са с 6,4% по-скъпи спрямо година по-рано. Най-голямо увеличение сред посочените категории обаче се отчита при услугите в заведенията за обществено хранене - 7,7%.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.