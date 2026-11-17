Общият ресурс за свързаност и популяризиране на България достига 24 млн. евро, като целта е да се откриват нови въздушни линии и да се привличат повече чуждестранни туристи

42 Снимка: БТА

Допълнителни 10 млн. евро за механизъм, който обвързва рекламата на България като туристическа дестинация с подобряването на въздушната свързаност, са заложени в проектобюджета за 2027 г. Така общите средства за свързаност и реклама на българския туризъм ще достигнат 24 млн. евро - близо двойно повече спрямо 2026 г. Това съобщи заместник-министърът на туризма Георги Тодоров на конференцията "Туризъм и транспортна свързаност. Визия, комуникация и реклама - фактори за устойчив растеж" в София.

Форумът е организиран от Националния борд по туризъм (НБТ) с институционалното партньорство на Министерството на туризма. Тодоров подчерта, че правителството разглежда туризма като структуроопределящ отрасъл, а средствата за рекламната програма през 2027 г. ще нараснат с 99,9% спрямо предходната година.

По думите му новите 10 млн. евро представляват 137,6% от нетното увеличение на бюджета за рекламната програма за целия период от 2015 до 2026 г. Механизмът ще съчетава популяризирането на страната с пряко сътрудничество с авиокомпании и големи туроператори за откриване на нови маршрути.

"Поставили сме си ясна цел всяко евро, инвестирано чрез механизма за свързаност и реклама, да генерира икономически ефект - нов оборот и възможности за бизнеса", заяви Тодоров. Той допълни, че трябва да се гарантира ефективното използване на публичните средства в подкрепа на коректните компании и местните общности.

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Заместник-министърът посочи и 5 основни направления в управленската програма за туризма: транспортна свързаност и международно присъствие, качество на услугите и кадри, достъпност и модерни услуги, развитие на целогодишен и сигурен туризъм, както и честна конкуренция и по-високи приходи за туристическите дестинации.

Снимка: БТА

Председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев определи транспортната свързаност като ключова за развитието на туризма и останалите икономически сектори. Той сравни инфраструктурата с кръвоносната система на икономиката, която в момента не е в най-добро състояние и "се нуждае от доста стентове".

Според него бизнесът, институциите и медиите трябва да насочват вниманието към проблемните места в транспортната инфраструктура. Преодоляването им би подкрепило не само туризма, но и свързаните с него индустрии, публичните финанси и доходите на гражданите.

Митрев подчерта, че България се конкурира с останалите туристически дестинации в региона и трябва да предлага възможно най-добър туристически, транспортен и рекламен продукт. Затова държавата и общините трябва да разглеждат тези сектори като стратегически за развитието на страната.

Заместник-председателят на НБТ Мартин Захариев също акцентира върху новия ресурс от 10 млн. евро, като отбеляза, че той е предвиден за първи път в проектобюджета за 2027 г. Според него увеличението на средствата трябва да бъде съпроводено с ясни показатели за ефективност, които да покажат какъв резултат носят инвестициите и да обосноват запазването на финансирането и през 2028 г.

Захариев критикува методологията на Националния статистически институт за отчитане на туристическата активност, която според него е остаряла и не отразява достатъчно точно реалната картина. Той посочи Единната система за туристическа информация като по-надежден източник заради данните за действителните нощувки.

Заместник-председателят на НБТ призова и за увеличение на туристическия данък между 3 и 5 пъти. По думите му в България ставките са между 0,10 и 1,53 евро, докато в конкурентни европейски дестинации започват от около 3-4 евро.

Според Захариев възможностите за растеж на вътрешния туризъм са ограничени от демографските тенденции и покупателната способност на населението. По-голям потенциал има привличането на чуждестранни посетители, което зависи в значителна степен от въздушната свързаност. Като положителен сигнал той посочи очакваното увеличение с 30% на полетите от Германия до Бургас и Варна през летния сезон на 2027 г.

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