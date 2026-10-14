София е на 5-о място по скъп газ в Европа след корекция спрямо покупателната способност, а цените на електроенергията в ЕС са се повишили средно с 4,2% от февруари до септември

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Цените на природния газ на европейските пазари достигнаха вчера най-високото си равнище от близо 4 години, засилвайки опасенията за разходите за енергия през зимата на фона на ниските запаси в газохранилищата. Фючърсите на нидерландския хъб Ти Ти Еф (TTF), който е референтен за европейския пазар, достигнаха 87,20 евро за мегаватчас спрямо около 32 евро в навечерието на войната с Иран.

Конфликтът в Близкия изток наруши корабоплаването през Ормузкия проток, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на втечнен природен газ. Докато цените на бензина и дизела вече достигнаха рекордни равнища в Европейския съюз, поскъпването на газа и електроенергията за домакинствата се развива по-бавно.

Според седмичния петролен бюлетин на ЕС средните цени на дизела за крайните потребители в съюза са нараснали с 35% между 23 февруари, преди ескалацията на напрежението в Близкия изток, и 5 октомври 2026 г. Бензинът е поскъпнал с 23% за същия период, пише Euronews.

Между 2 февруари и 1 септември 2026 г. цените на природния газ за домакинствата, включително данъците, са се увеличили средно с 12% в столиците на ЕС. При електроенергията ръстът е 4,2%. Данните са от индекса на цените на енергията за домакинствата (HEPI), изготвян от австрийския енергиен регулатор Energie-Control Austria, унгарския регулатор MEKH и консултантската компания VaasaETT.

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Договорите с фиксирани цени и държавната подкрепа могат да забавят или ограничат отражението на поскъпването на едро върху сметките на домакинствата. По-скъпият природен газ може да повиши и цените на електроенергията, тъй като увеличава разходите за производство в газовите електроцентрали.

Сравнението на цените в европейските столици отчита стойността на единица енергия, а не общите сметки на домакинствата, които зависят и от потреблението. В началото на септември 2026 г. цените на електроенергията за домакинствата с включени данъци варират от 8,4 евроцента за киловатчас в Киев до 41,3 евроцента в Брюксел. Средната стойност за столиците на ЕС е 27,2 евроцента за киловатчас.

След Брюксел най-скъпата електроенергия е в Берлин с 39,6 евроцента за киловатчас, Дъблин с 38,7 евроцента, Берн с 38,6 евроцента и Лондон с 38,3 евроцента. В челната група са още Рим с 36,6 евроцента, Виена с 34,4 евроцента и Прага с 34,3 евроцента.

Сред столиците с най-ниски цени след Киев са Будапеща с 10,3 евроцента за киловатчас, Подгорица с 11,3 евроцента, Белград с 11,6 евроцента и Валета с 12,3 евроцента.

Въпреки високите цени в Германия, Великобритания и Италия, електроенергията в Мадрид струва 28,3 евроцента за киловатчас, а в Париж - 28,1 евроцента. И двете стойности са над средното равнище за ЕС.

Когато цените се коригират спрямо стандартите на покупателната способност, които отчитат разликите в разходите за живот между държавите, класацията се променя значително.

Букурещ излиза на първо място по скъпа електроенергия с 55,1 условни единици, докато Осло е най-евтин с 11,5. Сред столиците на 5-те най-големи икономики в Европа Рим е най-скъп с 38,2 единици, а Париж е най-евтин с 25,8. Берлин е с 35,5, Мадрид - с 31,6, а Лондон - с 30,9 при средно равнище за ЕС от 29,6.

Спрямо класацията по номинални цени Букурещ и Варшава се изкачват с по 10 места. Берн отбелязва най-голям спад - с 20 позиции, следван от Копенхаген, който се понижава с 13 места.

Цените на природния газ за домакинствата, включително данъците, варират от 1,5 евроцента за киловатчас в Киев до 34,8 евроцента в Стокхолм. Шведската столица е значително пред останалите градове, като Амстердам е на второ място с 21,2 евроцента. Средната цена за столиците на ЕС е 11,9 евроцента за киловатчас.

Сред столиците на 5-те най-големи европейски икономики Париж е най-скъп с 15,7 евроцента за киловатчас. Следват Рим с 15,2 евроцента и Берлин с 12,5 евроцента. Най-ниски са цените в Мадрид - 10,1 евроцента, и Лондон - 10,3 евроцента.

След корекция спрямо покупателната способност Стокхолм отново е най-скъпият град за природен газ с 28,5 условни единици, докато Будапеща е най-евтина с 3,6. В челната петица по този показател влизат още Лисабон с 18,6 единици, Амстердам с 18,1, Рим с 15,9 и София с 15,6. Сред 5-те най-големи европейски икономики Лондон е най-евтин след корекцията с 8,3 единици, а Рим е най-скъп с 15,9. Париж също е над средното за ЕС, докато Мадрид и Берлин са под него.

Съпоставянето с покупателната способност изкачва София от 18-о място по номинални цени до 5-о място по относителна тежест на разходите за газ. Рига също се придвижва нагоре - с 6 позиции.

Обратната тенденция се наблюдава в Дъблин и Брюксел, които падат с по 10 места, Берн - с 9, и Лондон - със 7. Това означава, че спрямо покупателната способност енергията в тези градове изглежда по-достъпна, отколкото показват номиналните цени.

Разликите между отделните столици показват, че ниските цени на единия вид енергия невинаги означават евтино енергоснабдяване като цяло.

Стокхолм и Амстердам например имат сравнително ниски или средни цени на електроенергията, но са сред най-скъпите градове за природен газ. В Букурещ, Брюксел и Лондон картината е обратната - електроенергията е скъпа, докато газът е сравнително евтин.

Между февруари и септември 2026 г. някои европейски столици са регистрирали значителни промени в цените на енергията.

При електроенергията най-голямото увеличение е в Лисабон - с 22%. Следват Амстердам със 17,3%, Мадрид с 15,1% и Рим с 14,9%. Най-силно поевтиняване е отчетено в Люксембург - с 15,3%, следван от Талин със 7,9% и Хелзинки със 7,1%. При природния газ най-голямото увеличение е в Талин - с 59,2%, от 7,8 до 12,4 евроцента за киловатчас. Поскъпване от над 20% е регистрирано и в Брюксел - с 37,9%, Атина - с 33,1%, Берн - с 30,2%, Лондон - с 28,2%, Рига - с 23%, Виена - с 22,8%, Париж - с 22,5%, и Берлин - с 22%.

Данните за септември може все още да не отразяват напълно последния скок на цените на природния газ на едро. Договорите с фиксирани тарифи и държавните помощи могат да забавят или ограничат поскъпването за крайните потребители. Европа обаче навлиза в зимата с по-малък резерв от газ. На 3 октомври газохранилищата в ЕС са били запълнени на 72,4% - най-ниското равнище за този период на годината, откакто започва воденето на статистика през 2011 г. Това показват данни на Института за енергийна икономика и финансов анализ (IEEFA). Според института ниските запаси могат да направят Европа по-уязвима при продължително застудяване в края на зимата. За домакинствата размерът на сметките през следващите месеци ще зависи както от тарифите по договорите им, така и от количеството енергия, необходимо за отопление при понижаването на температурите.

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