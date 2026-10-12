2604 Снимка: БТА

Десетократно и повече е поскъпнала застраховката на корабите, превозващи петрол през Черно море, като в момента тя достига 2,5 млн. долара спрямо около 200 000 долара преди няколко месеца. Това оскъпява транспорта на суровината и оказва натиск върху цените на горивата в България, заяви пред БНТ особеният търговски управител на компаниите на "Лукойл" у нас Евгени Симеонов.

Въпреки повишения риск доставките на петрол за България не са прекъснати и са договорени до началото на декември. Симеонов посочи, че основното предизвикателство е транспортът на суровината, след като заради военните действия и атаките срещу кораби и пристанищна инфраструктура Черно море е определено като зона с висок военен риск за застрахователния пазар.

"Ако преди няколко месеца застраховката на един кораб струваше около 200 хил. долара, в момента тя е 2,5 млн. долара", обясни Симеонов. По думите му повишените разходи за превоз се отразяват върху доставките, но засега няма основание да се очаква недостиг на горива в страната.

България няма да изпита криза с дизела, категоричен беше Симеонов. По данните, които представи пред БНТ, рафинерията в Бургас произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно при вътрешно потребление от около 180 000 до 190 000 тона.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Съоръженията за производство на дизел работят при натоварване от около 88-90% от капацитета си, а складовете са запълнени. Ако преработката достигне пълния си капацитет, производството на дизел може да нарасне до около 280 000 тона месечно. "Имаме предостатъчно дизел в България и българският потребител трябва да бъде спокоен", заяви Симеонов.

Той защити решението на парламента да отмени забраната за износ на дизел, като посочи, че ограничението не носи ползи, когато производството надхвърля вътрешното потребление, а складовете са пълни. По думите му рафинерията не разполага с неограничен капацитет за съхранение. Ако няма възможност за износ на излишните количества, предприятието може да бъде принудено да намали преработката на петрол. Това би ограничило производството не само на дизел, но и на бензин, авиационно гориво, втечнен нефтен газ, керосин и други продукти, които се получават при преработката на суровината.

Според Симеонов възможността за износ ще донесе приходи на "Лукойл Нефтохим" и ще помогне за снабдяването на регионалните пазари. Той обаче не очаква т.нар. "дизелова сделка" за износ на руски дизел към САЩ да доведе сама по себе си до понижение на цените на горивата.

Особеният управител заяви, че България не внася руски петрол. Той подчерта, че покупките на руски петрол са обект на американски санкции и че нарушенията могат да доведат до сериозни правни последици и съд в САЩ. "Нито аз, нито някой от колегите, биха си позволили подобно нещо", каза Симеонов.

По думите му всяка доставка се проверява чрез проби, преди суровината да бъде разтоварена. Така се установява произходът на петрола, който постъпва в рафинерията.

Българските власти не са получили информация или документация за евентуална сделка за международните активи на "Лукойл", заяви още Симеонов. Той уточни, че засега разполага единствено с данни от публикации в западни медии и не може да потвърди дали българската рафинерия е включена в обсъжданите варианти.

През уикенда се появиха публикации, според които евентуална сделка за активите на руската петролна компания може да включва бизнесмени, близки до американския президент Доналд Тръмп. Сред споменаваните имена е Тод Боули, бивш собственик на британския футболен клуб "Челси".

Международните активи на "Лукойл" се оценяват на около 20 млрд. долара и бяха обявени за продажба след налагането на американски санкции срещу компанията и "Роснефт" в края на 2025 г. Сред активите е и рафинерията в Бургас.

Българското предприятие работи под управлението на особен търговски управител, след като получи дерогация от санкционния режим, чийто срок според предоставената информация изтича на 22 октомври. Българските власти заявяват, че приходите от дейността се събират в специална сметка и ще бъдат предадени на собственика едва след отпадане на санкциите. Симеонов не потвърди дали "Нефтохим" е част от евентуалната сделка и посочи, че са възможни различни варианти.

По отношение на плановете за доставка на руски дизел за САЩ той отбеляза, че разрешеното количество от 500 000 тона е приблизително равно на еднодневното потребление на американския пазар. Според него тази сделка няма да промени съществено цените на горивата, докато за България решаващи остават сигурността на доставките, разходите за транспорт и възможността рафинерията да работи без ограничения за износ на произведените излишъци.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.