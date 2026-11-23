Годишното увеличение у нас достига 42,8%, като ни изпреварва само Естония. На месечна база дизелът и бензинът в България също поскъпват, въпреки спада в ЕС.

318 Снимка: БТА/АР

България е на второ място в Европейския съюз по годишно увеличение на цените на горивата и смазочните материали за личен транспорт през октомври 2026 г. Поскъпването у нас достига 42,8% спрямо същия месец на миналата година, показват най-новите данни на Евростат, цитирани от БТА. По-висок ръст е отчетен единствено в Естония - 44,1%.

Тенденцията на ускоряване на годишното поскъпване в България продължава за трети пореден месец. През септември увеличението беше 42,2%, а през август - 34,5%.

Средното поскъпване на горивата и смазочните материали в ЕС през октомври е 29,5% на годишна база. Това е забавяне спрямо 31,4% през септември, но остава над отчетените през август 23,8%. Въпреки по-ниския общ ръст спрямо предходния месец, в 19 държави членки годишното поскъпване през октомври е по-голямо, отколкото през август и септември.

След Естония и България най-сериозно увеличение е регистрирано в Литва - 42,3%. В още 11 държави цените са нараснали с над 30%, като ръстът варира от 36,6% в Люксембург и Финландия до 31% в Хърватия.

Най-слабо годишно поскъпване е отчетено в Унгария - 11,3%. Следват Ирландия с 21,5% и Полша с 21,9%.

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На месечна база цените на дизеловото гориво в ЕС са намалели с 0,2% през октомври спрямо септември. Въпреки това дизелът е поскъпнал в 20 държави членки. Най-голямо увеличение е регистрирано в Ирландия - 6,1%, Швеция - 3,1%, и Румъния - 3%.

В 6 държави дизелът е поевтинял, като най-съществен спад има в Полша - 9%, Германия - 5,1%, и Чехия - 3,6%. За сравнение, през септември цената на дизела в ЕС се беше повишила с 5,9% спрямо август. В България през октомври дизелът е поскъпнал с 0,5% спрямо предходния месец.

При бензина в ЕС е отчетено месечно понижение от 3%. Горивото обаче е поскъпнало в 16 държави, като най-голямо увеличение има в Словения - 5,3%, Швеция - 4,2%, и Кипър - 3,9%.

В останалите 10 държави бензинът е поевтинял. Най-силен спад е регистриран в Полша - 12%, Испания - 6,1%, и Германия - 5,8%. През септември цените на бензина в ЕС се бяха повишили с 6,7% на месечна база.

За разлика от общата тенденция в ЕС, в България бензинът е поскъпнал с 0,3% през октомври спрямо септември.

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