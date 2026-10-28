Решението позволява да продължат доставките на суров петрол и застраховането на танкерите, от които зависи работата на рафинерията в Бургас

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Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към британското Министерство на финансите удължи с 4 месеца, до 26 февруари 2027 г., лиценза, който разрешава извършването на бизнес операции с дружествата от групата "Лукойл" в България, съобщиха от министерството на икономиката, инвестициите и индустрията

Разрешението се отнася до "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Авиейшън България" и "Лукойл Бункер България". Удължаването осигурява по-голяма предвидимост за дейността им и е важно за непрекъснатите доставки на суров петрол и работата на рафинерията в Бургас.

"Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията. Удължаването на лиценза е резултат от активния диалог на правителствено ниво под егидата на министър-председателя Румен Радев и проведените разговори с британските партньори и британското посолство в София", заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

По думите му решението е от съществено значение за продължаването на ключови бизнес операции, включително доставките на суров петрол и застраховането на танкерите, които го превозват. "Британските застрахователи имат съществено значение за функционирането на веригата за доставки, като застраховат над 90% от танкерите, доставящи суров петрол. Запазването на възможността за работа с британски компании и партньори, свързани с Обединеното кралство, е важно условие за осигуряване на непрекъсваемостта на дейността", подчерта Пулев.

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Предишното удължаване на лиценза от британските служби беше от средата на август със срок на действие, който изтича утре, 29 октомври.

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