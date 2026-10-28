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Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към британското Министерство на финансите удължи с 4 месеца, до 26 февруари 2027 г., лиценза, който разрешава извършването на бизнес операции с дружествата от групата "Лукойл" в България, съобщиха от министерството на икономиката, инвестициите и индустрията

Разрешението се отнася до "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Авиейшън България" и "Лукойл Бункер България". Удължаването осигурява по-голяма предвидимост за дейността им и е важно за непрекъснатите доставки на суров петрол и работата на рафинерията в Бургас.

"Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията. Удължаването на лиценза е резултат от активния диалог на правителствено ниво под егидата на министър-председателя Румен Радев и проведените разговори с британските партньори и британското посолство в София", заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

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По думите му решението е от съществено значение за продължаването на ключови бизнес операции, включително доставките на суров петрол и застраховането на танкерите, които го превозват. "Британските застрахователи имат съществено значение за функционирането на веригата за доставки, като застраховат над 90% от танкерите, доставящи суров петрол. Запазването на възможността за работа с британски компании и партньори, свързани с Обединеното кралство, е важно условие за осигуряване на непрекъсваемостта на дейността", подчерта Пулев.

Предишното удължаване на лиценза от британските служби беше от средата на август със срок на действие, който изтича утре, 29 октомври. 

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