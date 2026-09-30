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Как София да се превърне в по-добро място за живот и работа? Близо три години след началото на мандата си кметът Васил Терзиев поставя все по-силно въпроса за финансовия модел, по който се развива най-големият град в България.

Green Transition

В новия епизод на Green Transition Podcast той говори за необходимостта от финансова децентрализация, за необходимите градски инвестиции, модернизацията на обществения транспорт, детските градини, зелената система и проблемите, натрупани от неравномерното развитие на София.

Една от основните му тези е, че без по-голяма финансова самостоятелност българските градове трудно могат да постигнат качеството на инфраструктурата и публичните услуги на европейските столици, с които често ги сравняваме.

"Искаме София да бъде като Виена, Копенхаген, Осло, но там бюджетът на глава от населението е над десет пъти по-голям", казва Терзиев.

Част от данъците да остават в общините

Според столичния кмет най-съществената промяна би била реална финансова децентрализация - част от данъка върху доходите и част от корпоративния данък да остават в общината, в която се генерира икономическата стойност.

По думите му за София подобен модел би означавал стотици милиони допълнителен ресурс, като в същото време столицата ще продължи да допринася за преразпределението към останалите общини.

Терзиев не посочва конкретен процент от двата данъка, който трябва да остава на местно ниво. Според него по-важно е първо да бъде приет самият принцип - икономическото развитие на един град да създава пряка връзка между генерираните приходи и възможностите му да инвестира.

Кметът смята, че децентрализацията трябва да продължи и вътре в самата столица - към районите. Идеята е гражданите да виждат по-пряко връзката между средствата, които внасят в публичните бюджети, и инвестициите в собствената им среда - тротоари, улици, осветление, междублокови пространства и паркове.

Повече проекти, отколкото пари

Според Терзиев една от промените спрямо началото на мандата е проектната готовност на общината. Ако при встъпването му в длъжност проблемът е бил липсата на достатъчно подготвени проекти, днес, по думите му, ситуацията е обратната - има повече готови проекти, отколкото ресурс за реализацията им.

При наличие на допълнителни средства те биха били насочвани към видими за гражданите инвестиции - цялостно обновяване на улици вместо постоянно кърпене, нови тротоари, големи булеварди, паркове, детски градини и училища.

Столичният кмет посочва, че общината трябва много по-ясно да знае цената на необходимите инвестиции и едва след това да определи каква част може да бъде финансирана от собствените приходи, каква от държавата и европейските програми и къде могат да бъдат привлечени други източници на капитал.

Един от моделите, на които администрацията разчита, са публично-частните партньорства. В интервюто кметът сподели, че се подготвят първи проекти за паркинги по този модел, като подходът може да се използва и за спортна инфраструктура и други обекти, при които общината разполага с терен, а частният сектор може да осигури инвестицията и дългосрочната експлоатация.

По този начин повече публичен ресурс ще остава за инфраструктура, която трудно би могла да се финансира по пазарен модел, смята Терзиев.

Обновяване на градския транспорт

Транспортът е сред областите, в които предстоят най-големи инвестиции. Васил Терзиев отчете продължаващото строителство на седем метростанции и подготовката на още две по продължението на бул. "Царица Йоанна". До следващата година се очакват и първите доставки от общо 125 електробуса и тролейбуса, а се подготвят процедури за нови трамваи и около 200 автобуса.

Растежът на София изпревари инфраструктурата

Голямото предизвикателство обаче не е само да се намерят повече средства, а да се поправят дисбаланси, натрупвани в продължение на години, смята столичният кмет.

Терзиев свързва част от днешните инфраструктурни проблеми на квартали като "Манастирски ливади" и "Кръстова вада" с липсата на цялостно планиране - жилищното строителство се е развивало, без паралелно да бъдат осигурени необходимите улици, транспорт, зелени площи и социална инфраструктура.

Решението според него минава през по-цялостно планиране на новите територии и ясна представа не само как трябва да изглеждат те, но и кой ще финансира необходимата инфраструктура. За вече застроените райони общината се опитва да възстанови част от баланса чрез придобиване и отчуждаване на терени.

Един от дългосрочните проекти е Зеленият ринг - над 40 км пешеходни и велосипедни връзки и зелени пространства, които трябва да свържат парковете и градската среда, а в перспектива и Витоша чрез речните коридори. Терзиев посочва, че целият проект изисква далеч по-дълъг хоризонт от настоящия мандат.

Детските градини: проблемът се премества към яслите

Образованието остава другият голям приоритет, който Терзиев откроява в равносметката си.

По думите му през тази година недостигът за първа градинска група за първи път е практически преодолян, докато основният проблем остава при яслените групи. Там ограничението не е само в сградния фонд, а и в недостига на медицински сестри. Общината предупреждава, че без промяна в нормативните изисквания недостигът на медицински персонал може да постави под риск 78 яслени групи с 1716 места.

Амбицията се разширява и към училищата. Проектът "Училището - сърцето на квартала" предвижда нови класни стаи и спортни съоръжения, преосмисляне на училищните дворове и постепенно преминаване към едносменен режим.

Чистотата: "Няма да се върнем към сценария от миналата година"

Един от най-трудните периоди за администрацията е кризата със сметосъбирането, посочва Терзиев, но е категоричен, че през предстоящата зима не очаква повторение на ситуацията от миналата година.

Новият модел трябва да намали концентрацията на дейността в малък брой компании, договорите да не изтичат едновременно и постепенно да бъде увеличен собственият капацитет на общината. По думите на кмета целта е едновременно по-голям контрол върху системата и спестяване на няколко стотин милиона евро.

Кметът-предприемач

Почти три години след началото на мандата Терзиев признава, че преходът от бизнеса към публичното управление се е оказал по-дълъг, отколкото е очаквал.

В началото е смятал, че ще успее да подреди системата за шест до девет месеца. Днес отговорът му е: две години. Липсата на политически опит според него е била едновременно недостатък и предимство - затруднила е разбирането на политическия процес, но му е позволила да не приема за даденост твърдението, че определени дългогодишни проблеми не могат да бъдат решени.

За последната година той отчита и по-добра способност на администрацията и Столичния общински съвет да намират мнозинство по големите решения - бюджета, инвестиционния заем и ключови проекти - въпреки продължаващото политическо противопоставяне.

На въпроса дали това означава, че вече е решил да се кандидатира за втори мандат, отговорът му е "не". Решението, казва Терзиев, не е на дневен ред и ще зависи от това дали продължава да вижда резултат от работата си и да има подкрепа.

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