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Унгария възнамерява да прекрати вноса на руски енергийни ресурси и вече търси алтернативни доставчици на петрол и природен газ. Това заяви унгарският външен министър Анита Орбан, цитирана от изданието "Телекс".

Причината за спешното търсене на нови доставчици на петрол е, че на 21 ноември изтича срокът на временното изключение от американските санкции, което позволява на Унгария да продължи да купува суров петрол от руските компании "Лукойл" и "Роснефт".

Унгарската петролна и газова компания МОЛ Унгарската МОЛ купува руския дял в сръбската НИСвече проучва възможностите за технологична модернизация на своята рафинерия. Целта е тя да може да преработва неруски суров петрол, доставян от южни източници през хърватския оператор ЯНАФ (JANAF).

Според Анита Орбан през следващата година Унгария трябва да прекрати и вноса на руски природен газ. "ЕС определи ясен срок за поетапно прекратяване на вноса на руски природен газ - есента на 2027 г.", припомни министърът в интервю за "Телекс".

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В момента основният маршрут за доставка на руски природен газ до Унгария е газопроводът "Турски поток", който преминава под Черно море от Русия до Турция. Оттам газът достига Европа през България, през входната точка Странджа 2 на българо-турската граница, продължава през Сърбия и влиза в Унгария при Кишкундорожма.

След спирането на транзита на руски газ през Украйна от 1 януари 2025 г. "Турски поток" остана единственият действащ тръбопроводен маршрут за руски газ към Европа. Унгария е сред основните получатели на тези доставки.

Будапеща има дългосрочен договор с "Газпром", сключен през 2021 г., за доставка на 4,5 млрд. куб. метра газ годишно. Страната обаче разполага и с други възможности за внос - от Румъния, Хърватия и Австрия, включително втечнен природен газ през терминала на остров Крък в Хърватия.

Европейският съюз договори през януари 2026 г. поетапно прекратяване на вноса на руски газ. Забраната за руския втечнен природен газ започва от 1 януари 2027 г., а за тръбопроводните доставки пълното ограничение е предвидено от 30 септември 2027 г., с възможност за ограничено удължаване в изключителни случаи до 31 октомври.

 

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