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Турция ускорява подготовката за изграждането на газопровод между своята територия и контролираната от нея северна част на Кипър. Навигационното предупреждение (НАВТЕКС), издадено от Анкара за района, влиза в сила днес и ще действа до 31 декември, съобщи БНР

В проучванията ще участват 4 изследователски кораба, които ще извършат обширни научни и технически изследвания в 12 определени района край северното крайбрежие на острова. Работата им ще трябва да осигури данните, необходими за картографиране на трасето и окончателното планиране на газопровода.

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В отговор Центърът за търсене и спасяване в Ларнака издаде насрещно навигационно предупреждение за същия период. Кипърската страна посочва, че именно той е единствената одобрена хидрографска станция за съответния район.

Планираният газопровод ще бъде с обща дължина близо 100 километра, включително сухопътни и подводни участъци. По него природен газ ще се доставя от Турция до острова, за да се покриват енергийните нужди на кипърските турци.

Меморандумът за разбирателство за изграждането на съоръжението беше подписан през юли по време на посещение на турския вицепрезидент Джевдет Йълмаз в Кипър.

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