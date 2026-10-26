4 кораба ще изследват района до 31 декември, за да бъде определен маршрутът на близо 100-километровото съоръжение

68 Снимка: БТА

Турция ускорява подготовката за изграждането на газопровод между своята територия и контролираната от нея северна част на Кипър. Навигационното предупреждение (НАВТЕКС), издадено от Анкара за района, влиза в сила днес и ще действа до 31 декември, съобщи БНР

В проучванията ще участват 4 изследователски кораба, които ще извършат обширни научни и технически изследвания в 12 определени района край северното крайбрежие на острова. Работата им ще трябва да осигури данните, необходими за картографиране на трасето и окончателното планиране на газопровода.

В отговор Центърът за търсене и спасяване в Ларнака издаде насрещно навигационно предупреждение за същия период. Кипърската страна посочва, че именно той е единствената одобрена хидрографска станция за съответния район.

Планираният газопровод ще бъде с обща дължина близо 100 километра, включително сухопътни и подводни участъци. По него природен газ ще се доставя от Турция до острова, за да се покриват енергийните нужди на кипърските турци.

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Меморандумът за разбирателство за изграждането на съоръжението беше подписан през юли по време на посещение на турския вицепрезидент Джевдет Йълмаз в Кипър.

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