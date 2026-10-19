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Турция ще получи част от дизеловото гориво, което Русия доставя на международните пазари съгласно споразумението с американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Ройтерс.

По думите му договореността между САЩ и Русия е важна за енергийната сигурност на Турция. Анкара покрива част от енергийните си нужди с доставки от Русия, Иран, Азербайджан и други страни, като паралелно търси възможности да диверсифицира източниците си чрез споразумения със САЩ и други партньори.

"Русия наложи ограничения върху износа на дизелово гориво през последните месеци, след като те започнаха да имат този проблем. Сега са постигнали сделка за дизела с Тръмп (...) След разговорите, които проведохме, ние ще получим част от този дизел за Турция", заяви Байрактар пред телевизия "Канал 7", пише БТА. Той не посочи какви количества ще бъдат доставени или кога се очаква да започнат доставките.

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Споразумението предизвика остри реакции от украинския президент Володимир Зеленски, представители на Европейския съюз и някои представители на Републиканската партия в САЩ.

Междувременно Турция продължава да разширява собствения си добив на природен газ в Черно море. Байрактар заяви, че страната планира да въведе в експлоатация втора производствена платформа през първото тримесечие на 2028 г. Очаква се това да увеличи дневния добив от черноморските находища до 45 млн. куб. м.

Вчера Турция изпрати в Черно море първата си производствена платформа - "Осман Гази". Съоръжението трябва да удвои производството от газовото находище Сакария от 9,5 млн. до 20 млн. куб. м дневно.

Увеличаването на местния добив е част от усилията на Анкара да намали зависимостта си от вносни енергийни ресурси, докато продължава да разчита на външни доставчици за значителна част от потреблението си.

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