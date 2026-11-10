Четири държави планират да пренасят чиста енергия от Азербайджан през Грузия и Турция до европейските пазари

712 Снимка: БТА

Турция, България, Азербайджан и Грузия подписаха споразумение за стратегическо партньорство в областта на зелената енергия, което предвижда изграждането на маршрут за доставка на електроенергия до Европа. Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар определи инициативата като "ТАНАП на електроенергията", правейки аналогия с газопровода, по който азербайджански газ достига до европейските пазари.

Документът беше подписан в рамките на конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия. България е представена от министъра на енергетиката Ива Петрова.

В публикация във Фейсбук Байрактар посочи, че срещата на върха е събрала 4-те държави около обща визия за развитие на чистата енергия. По думите му новото споразумение надгражда сътрудничество, чиито основи са положени през 2024 г., както и договореностите, постигнати с подписването на споразумение в Баку през 2025 г.

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"С този проект, който наричаме "ТАНАП на електрическата енергия", целим доставката на зелена енергия до европейските пазари по маршрута Азербайджан - Грузия - Турция - България", заяви турският министър.

Според Байрактар партньорството ще засили енергийните връзки между четирите държави и ще създаде нови възможности за търговия с електроенергия от възобновяеми източници. Той очаква инициативата да допринесе и за сигурността на енергийните доставки в Европа на фона на ускоряващата се електрификация.

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