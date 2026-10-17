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Турция отваря нова глава в енергийната си история с изпращането на плаващата платформа за добив на природен газ в Черно море, заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган във видеообръщение, цитирано от Анадолската агенция.

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"Днес отваряме изцяло нова страница в нашата енергийна история. Ние изпращаме "Осман Гази", по същество плаваща индустриална инсталация, към оперативната ѝ позиция в Черно море", каза Ердоган, предава БТА.

Той описа платформата като първата производствена инсталация на "Синята родина", турската морска визия в рамките на инициативата "Векът на Турция".

Оборудвана с 21 отделни единици, платформата ще преработва природен газ, добит от сондажи в газовото поле Сакария, и ще го транспортира до пристанището Фильос на брега на Черно море чрез подводни газопроводи, обясни Ердоган.

"Производството на природен газ в Черно море ще се удвои до 20 млн. куб. м на ден и от 2027 г. едно от всеки три домакинства ще използва наш местен природен газ", допълни турският президент.

"Целта ни е да запалим пламъка на газовото поле Сакария на факелната кула на "Осман Гази" преди края на тази година", каза от своя страна турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар на церемонията по отпътуването на платформата в пристанището Фильос.

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С платформата, която се планира да работи в Черно море в продължение на 20 години, се цели дневното производство на природен газ в находището Сакария да се увеличи от 9,5 милиона на 20 милиона кубически метра.

Плаващото съоръжение е с дължина 298,5 метра, ширина 56 метра и височина 29,5 метра.

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