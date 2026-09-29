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Цените на петрола се повишиха за втора поредна сесия в ранната търговия днес, тъй като продължаващите опасения от смущения в доставките от Близкия изток, породени от конфликта между САЩ и Иран, надделяха над признаците за възстановяване на износа на суров петрол от региона.

Фючърсите на Brent се повишиха с 1,49 долара, или 1,4%, до 106,77 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate достигна 93,94 долара, с ръст от 1,34 долара, или 1,5%. И двата бенчмарка приключиха предишната сесия с почти 1 долар по-високо.

"По-ясна картина се очертава за по-големи обеми износ на петрол от Персийския залив, но голяма част от това увеличение все още разчита на заобиколни решения като претоварване от кораб на кораб. Тези методи са по-неефективни и по-скъпи от нормалните операции, поради което цените на суровия петрол остават високи", заяви главният анализатор на KCM Trade Тим Уотърър.

Износът на суров петрол от основните производители в Близкия изток се е увеличил до 12,8 милиона барела дневно през септември - най-високото ниво от февруари насам, показват предварителни данни на доставчика на данни Kpler от понеделник. Увеличението се дължи на по-големите пратки от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

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Представители на САЩ и Иран са разговаряли отделно с посредници в нов опит да се сложи край на седеммесечната война, заявиха официални лица от двете страни. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху изменена версия на седемдневна предложение, представено от Иран миналата седмица в кулоарите на Общото събрание на ООН.

"Доминиращият риск остава противопоставянето между САЩ и Иран и последиците му за енергийните цени и инфлационните очаквания", посочиха анализатори от UOB в бележка до клиенти. "Ирански официални лица са изразили песимизъм относно постигането на споразумение, преди ситуацията в Ормузкия пролив да ескалира допълнително, което поддържа висока несигурността относно доставките на петрол", допълват те.

Войната, започнала в края на февруари с атаки на САЩ и Израел срещу Иран, насочи вниманието към Ормузкия пролив - ключов морски път за доставките на петрол и газ, чието нарушаване разтърси енергийните пазари.

Междувременно САЩ обмислят регулаторни облекчения, които да позволят по-широки продажби на червено оцветен дизел, за да се намалят цените - мярка, която би могла да позволи на някои купувачи да избегнат федералния данък върху горивата, съобщиха на Reuters запознати с дискусиите. Предложението се появи след дни на обсъждания като водеща алтернатива на забрана за износ на дизел.

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