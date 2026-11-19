Цените на петрола се стабилизираха след спадовете
Очакванията за свръхпредлагане и по-високи лихвени проценти преобладават над подкрепата от атаките в Ормузкия проток
Цените на петрола се стабилизираха в четвъртък след предишен спад, тъй като нарастващите очаквания за излишък в предлагането и по-високи лихвени проценти омекотиха пазарните настроения. Това надделя над подкрепата от атаките срещу корабоплаването в Ормузкия проток на фона на продължаващата война с Иран.
Фючърсите на брент се търгуваха с ръст от 17 цента, или 0,18%, до 92,12 долара за барел. Фючърсите на американския West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 9 цента, или 0,11%, до 83,17 долара.
В предишната сесия брентът поевтиня с 1,3%, а WTI - с 3,2%, достигайки най-ниското си ниво от 26 август. Това се дължеше на появяващите се очаквания за излишък в предлагането, след като доставките на суров петрол през Ормузкия проток се върнаха приблизително до нивата отпреди войната.
Протоколът от октомврийското заседание на Федералния резерв на САЩ, публикуван в сряда, засили очакванията на инвеститорите, че централната банка може да повиши лихвените проценти на следващото си заседание през декември, за да контролира инфлацията.
Анализатори от брокерската компания PVM отбелязаха: "По-ниските цени на петрола дават известно облекчение на тези, които се притесняват от устойчивия инфлационен натиск... Това от своя страна подкрепя долара и затруднява всеки опит на петролния пазар да се възстанови."
Допълнително натиск върху пазара оказа и по-голямото от очакваното увеличение на запасите от петрол в САЩ. Запасите от суров петрол са нараснали с 3,4 милиона барела до 417,8 милиона барела през седмицата, приключила на 13 ноември, срещу очаквания от анализаторите за ръст от едва 58 000 барела.