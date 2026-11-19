Очакванията за свръхпредлагане и по-високи лихвени проценти преобладават над подкрепата от атаките в Ормузкия проток

526 Снимка: iStock by Getty Images

Цените на петрола се стабилизираха в четвъртък след предишен спад, тъй като нарастващите очаквания за излишък в предлагането и по-високи лихвени проценти омекотиха пазарните настроения. Това надделя над подкрепата от атаките срещу корабоплаването в Ормузкия проток на фона на продължаващата война с Иран.

Фючърсите на брент се търгуваха с ръст от 17 цента, или 0,18%, до 92,12 долара за барел. Фючърсите на американския West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 9 цента, или 0,11%, до 83,17 долара.

В предишната сесия брентът поевтиня с 1,3%, а WTI - с 3,2%, достигайки най-ниското си ниво от 26 август. Това се дължеше на появяващите се очаквания за излишък в предлагането, след като доставките на суров петрол през Ормузкия проток се върнаха приблизително до нивата отпреди войната.

Протоколът от октомврийското заседание на Федералния резерв на САЩ, публикуван в сряда, засили очакванията на инвеститорите, че централната банка може да повиши лихвените проценти на следващото си заседание през декември, за да контролира инфлацията.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Анализатори от брокерската компания PVM отбелязаха: "По-ниските цени на петрола дават известно облекчение на тези, които се притесняват от устойчивия инфлационен натиск... Това от своя страна подкрепя долара и затруднява всеки опит на петролния пазар да се възстанови."

Допълнително натиск върху пазара оказа и по-голямото от очакваното увеличение на запасите от петрол в САЩ. Запасите от суров петрол са нараснали с 3,4 милиона барела до 417,8 милиона барела през седмицата, приключила на 13 ноември, срещу очаквания от анализаторите за ръст от едва 58 000 барела.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.