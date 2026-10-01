147 Източник: архив, 3e-news.net

Цените на петрола останаха почти без промяна в ранната търговия в Азия след вчерашните ръстове и силните месечни повишения, докато инвеститорите оценяваха резултатите от мирните преговори между САЩ и Иран, както и перспективите за износа на суров петрол от Близкия изток.

Фючърсите на петрола тип Брент се повишиха с 12 цента, или 0,1%, до 98,15 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate (WTI) беше на ниво от 90,35 долара за барел, като спадна със 7 цента, или 0,1%, предаде "Ройтерс".

И двата бенчмарка поскъпнаха с около 1 долар за барел в сряда. Брент отбеляза месечен ръст от около 14% през септември - най-големия от юли насам, докато WTI се повиши с около 5% за месеца.

"Въпреки че покупките продължиха на фона на опасенията за доставките, тъй като мирните преговори зациклиха, натискът за продажби също преобладаваше, тъй като износът на петрол от Близкия изток показа признаци на възстановяване", заяви Тошитака Тазава, анализатор в Fujitomi Securities, като посочи като ключов фактор възобновяването на износа от Саудитска Арабия от червеноморското ѝ пристанище Янбу.

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Според него за WTI ще е необходим нов катализатор, като например напредък в мирните преговори, за да пробие под непосредственото ниво на подкрепа от 88 долара за барел.

Във вторник Саудитска Арабия възобнови товаренето на петролни танкери от Янбу, след като рестартира работата на тръбопровода "Изток-Запад".

Goldman Sachs оценява, че износът на петрол от Персийския залив, включително "тъмния износ" (свързан с кораби, които плават с изключени транспондери за местоположение), се е възстановил до 23,3 милиона барела дневно през последната седмица - ниво, съответстващо на средното за 2025 г., тъй като износът се е удвоил през септември, се казва в бележка на банката от вторник.

Освен това страните производителки от ОПЕК+ вероятно ще запазят непроменени целите си за добив на петрол за ноември, когато се срещнат в неделя, съобщиха двама запознати с въпроса източници на "Ройтерс."

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ нараснаха с 922 000 барела до 427,3 милиона барела през седмицата, приключила на 25 септември, съобщи Агенцията за енергийна информация (EIA). Това се сравнява с очакванията на анализаторите в анкета на Reuters за намаление с 264 000 барела. Запасите от горива обаче спаднаха рязко на фона на силното сезонно и глобално търсене.

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