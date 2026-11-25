Очакванията за излишък в предлагането надделяха над страховете от смущения в Близкия изток

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Цените на суровия петрол паднаха с над 1% в сряда, като в същото време частично изтриха вчерашните си печалби. Причината е очакването за излишък на пазара, което надделя над притесненията от смущения в корабоплаването в Близкия изток.

Фючърсите на брент се понижиха с 1,35 долара, или 1,5%, до 90,05 долара за барел. Американският West Texas Intermediate (WTI) спадна с 1,35 долара, или 1,7%, до 80,70 долара за барел, съобщи "Ройтерс". И двата бенчмарка бяха се повишили с над 2% във вторник.

Според Джънцян Сетo, старши специалист по изследвания на петрола в LSEG, притесненията за излишък в предлагането през 2027 г. надделяват над текущите рискове за корабоплаването.

"Несигурността около политиката на ОПЕК за 2027 г. на предстоящата среща на 29 ноември - особено след като ОАЕ вече не са ограничени от политиките на ОПЕК+, а Ирак търси по-голям капацитет за добив - както и общата нагласа на пазарите за избягване на рисковите активи са сред причините", каза Сетo.

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"След публикуването на доклада на МАЕ този месец възприятията за глобален излишък в предлагането държат цените под контрол", отбеляза Цуйоши Уено, старши икономист в NLI Research Institute. Вниманието е насочено и към това как ще бъдат определени производствените квоти за следващата година на срещата на ОПЕК+.

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