Възстановяването на доставките през Ормузкия пролив и спадът в китайското рафиниране оказват натиск върху пазара

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Петролът поевтиня в понеделник на фона на очаквания за излишък в предлагането. Причината е, че доставките от Близкия изток през Ормузкия пролив почти са възстановени до нивата отпреди войната, а производителността на китайските рафинерии е спаднала през октомври, което сочи по-слабо търсене на суров петрол.

Фючърсите на Брент се понижиха с 54 цента, или 0,6%, до 95,30 долара за барел. Американският West Texas Intermediate (WTI) спадна с 22 цента, или 0,3%, до 88,34 долара.

В петък петролът затвори на по-ниски нива, след като пазарът преценяваше признаците за намален геополитически риск от американо-израелската война срещу Иран, която вече е в деветия си месец. Предишната седмица бенчмарковете паднаха съответно с 16% и 13%.

Международната енергийна агенция заяви в петък, че световният петролен пазар ще се върне към излишък през четвъртото тримесечие на годината, тъй като износът от Близкия изток се възстановява по-бързо от глобалното търсене въпреки продължаващите атаки срещу корабоплаването.

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Според агенцията предлагането на петрол ще достигне средно 105 милиона барела дневно през четвъртото тримесечие - с 1,7 милиона барела дневно над прогнозираното търсене. По-рано агенцията очакваше дефицит за същия период.

Агенцията даде и допълнителни подробности за оставащите обеми от рекордното освобождаване на петрол от аварийнните запаси на страните членки, обещано през март. До края на февруари ще бъдат предоставени 71 милиона барела, включително 15 милиона барела дизел, за да се облекчи напрежението на пазара.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.