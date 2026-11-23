Цените на петрола се понижиха в понеделник, тъй като разпродажбите на по-широките финансови пазари - предизвикани от притеснения относно способността на сектора на изкуствения интелект да стимулира икономическия растеж - се пренесоха и върху суровините. Продължаващите атаки срещу корабоплаването в Персийския залив обаче ограничиха загубите.
Суровият петрол продължи триседмичната си серия от спадове на фона на общия негативен сентимент. Азиатските борси отвориха с понижения в понеделник - технологично ориентираният южнокорейски пазар падна с 4%, а пазарите в Китай, Хонконг и Австралия също отчетоха спадове. Американските индекси също се сринаха, като Nasdaq загуби 10% миналата седмица.
Фючърсите на Брент се понижиха с 28 цента, или 0,30%, до 92,29 долара за барел. Американският West Texas Intermediate спадна с 15 цента, или 0,18%, до 83,26 долара, съобщи "Ройтерс".
Миналата седмица Брент загуби 4%, а WTI - 5%.
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Въпреки това сраженията от американо-израелска война срещу Иран продължават да ограничават загубите. В неделя свързаните с Иран хуси заявиха, че са атакували саудитска петролна рафинерия, а през уикенда бяха докладвани множество атаки срещу кораби в Персийския залив и близо до Ормузкия пролив.