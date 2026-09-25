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Цените на петрола спаднаха леко в ранната търговия днес , тъй като пазарите преценяваха възможността за примирие между САЩ и Иран срещу бомбардировките на Саудитска Арабия от хутите след седмица на резки скокове в цените.

Брент падна с 87 цента, или 0,82%, до 105,73 долара за барел, докато West Texas Intermediate (WTI) спадна с 1,56 долара, или 1,65%, до 93,05 долара за барел, предаде "Ройтерс".

Слабото откриване беше в контраст със седмицата на волатилност, когато цените на петрола се повишиха до едноседмичен връх в четвъртък. И двата контракта нараснаха с до 5%. Брент затвори с ръст от 3,4%, а WTI - с 2,7%. Брент отбеляза най-високото си затваряне от 15 септември. Това беше първият ръст от дни за WTI, който беше спаднал с 13% през предишните шест сесии и е надолу с 6,42% за седмицата, в сравнение с ръста от 2,09% на Брент.

Разликата между Брент и WTI е най-голямата от май насам - 12,68 долара, когато е била над 13 долара.

Опасенията от евентуална забрана на САЩ за износ на дизел, която би могла да наводни вътрешния пазар, са основната причина за това разделение в цените, тъй като двата бенчмарка обикновено се движат в синхрон, въпреки че американският контракт обикновено се продава с отстъпка. "Необичайно широката разлика между WTI и Брент отразява и различните регионални рискови профили", заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade.

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Преговарящи от САЩ и Иран в Ню Йорк проучват поетапен път за излизане от войната, който би включвал Техеран да отвори отново Ормузкия проток, а Вашингтон да вдигне икономическата блокада срещу Иран, съобщиха източници, близки до преговорите.

От началото на войната в края на февруари около една пета от световните доставки на петрол и газ са ограничени, което тласна цените нагоре с 50% само през март и накара купувачите на втечнен природен газ да търсят по-далечни и стабилни доставки на свръхохладеното гориво.

В четвъртък иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че от САЩ зависи кога ще приключи войната с Иран. "Америка трябва да избере дали иска да сложи край на това, или не", каза Пезешкиян в отговор на въпрос в интервю, излъчено в четвъртък по Fox News.

Саудитска Арабия прехвана шест балистични ракети, изстреляни от подкрепяните от Иран хути в Йемен, и предотврати атаки срещу южната провинция Таиф и района на Янбу на Червено море, съобщи водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен. Продължаващите атаки "служат като ясно напомняне, че критичните петролни активи остават здраво на линията на огъня", каза Уотърър.

Саудитска Арабия увеличава обемите на изпомпване на суров петрол през тръбопровода "Изток-Запад", който води до червеноморския експортен хъб Янбу, въпреки че товаренето на танкери с петрол все още не е подновено, според индустриални източници, сателитни изображения и данни за корабоплаването.

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