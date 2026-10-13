Кремъл се е съгласил първоначално да изнесе около 2,24 млн. барела, или по 74 500 барела дневно

6920 Снимка: БТА/АР

Доставките на руско дизелово гориво, договорени миналата седмица по време на телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия, са предназначени за световните пазари, а не само за американския пазар. Това заяви американският държавен глава Доналд Тръмп в отговор на журналистически въпрос, цитиран от Ройтерс и БТА.

В петък държавният глава на САЩ разговаря по телефона с руския си колега Владимир Путин, след което обяви сделка за големи доставки на руски дизел в САЩ и на световните пазари. Тръмп написа в социалните си мрежа Трут Соушъл, че Москва е съгласна незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на пазарите в САЩ и по света, с цел да се понижат цените по бензиностанциите. Според "Ес енд Пи глоубъл платс" (S&P Global Platts) един метричен тон дизелово гориво се равнява на около 7,45 барела, уточнява Си Ен Би Си.

Сделката между Тръмп и Путин за дизеловото гориво срещна редица критики както от американски политици, така и от световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц и министър-председателят на Канада Марк Карни.

Днес Тръмп защити споразумението с Русия, като на въпрос дали Москва може да използва приходите от сделката за дизелово горива, за да се въоръжи допълнително, американският президент посочи: "Това е сделка за дизелово гориво, а не за нас. Горивото се освобождава на световния пазар, а не се освобождава за нас".

Кремъл се е съгласил първоначално да изнесе около 2,24 млн. барела, или по 74 500 барела дневно, ако количеството се разпредели равномерно в рамките на цял месец.

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Това се равнява на около 2 на сто от общото потребление на дизел в САЩ, което е било 3,65 млн. барела дневно през седмицата до 2 октомври, според данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA). Общото количество се равнява на около 10 дни потребление в САЩ.

Количеството представлява значително под 1 на сто от световното потребление, което надхвърля 28 млн. барела дневно, по данни на Международната агенция за енергията (МАЕ).

Според представената от Тръмп информация Русия трябва да достави още 500 000 тона, или 3,73 млн. барела, през ноември, последвани незабавно от още 1 млн. тона, или 7,45 млн. барела. На по-късен етап Москва ще освободи за износ още 3 млн. тона, или 22,35 млн. барела, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, заяви президентът Тръмп.

"Голдман Сакс" (Goldman Sachs) прогнозира, че руският дизел, предвиден за доставка през октомври и ноември, ще понижи цените на едро само с 1-2 долара за барел по крайбрежието на Мексиканския залив в САЩ, както и в Европа.

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