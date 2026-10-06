Цените на бензиностанциите в САЩ достигнаха рекордни нива заради войната в Иран

6719 Снимка: БТА/АР

Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която разрешава на всеки американец да купува дизелово гориво, освободено данъци, което обикновено е предназначено за селскостопански машини и други извънпътни превозни средства, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Държавният глава парафира указа на сцената по време на митинг в Небраска като заяви, че тя "ще позволи на всеки да купува "червен" дизел, освободен от данъци".

Червеният дизел, или дизеловото гориво за непътна употреба, е гориво, оцветено в червен цвят, което показва, че се ползва с данъчни облекчения.

Президентът републиканец призна, че не знае какво е това гориво.

"Не знам какво е, но няма значение, предполагам, че е много добро", пошегува се той пред тълпата.

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Цените на бензиностанциите в САЩ достигнаха рекордни нива заради войната в Иран, което оказва натиск върху Републиканската партия само няколко седмици преди междинните избори на 3 ноември, отбелязва АФП.

Вчера главният изпълнителен директор на саудитския енергиен гигант "Сауди Арамко" Амин Насър предупреди, че световните запаси от петрол са достигнали опасно ниско равнище.

"Системата вече е под напрежение", заяви Насър по време на провеждащия се в Лондон Форум за енергийно изследване (Energy Intelligence Forum). По думите му възможностите за реакция при нови сътресения в доставките са ограничени, а "буферът, който би позволил на пазара да издържи на прекъсвания в доставките, е опасно малък".

Главният изпълнителен директор на най-големия производител на петрол в света предупреди също, че не бива да се гледат само официално обявените обеми на резервите, тъй като "по-малко от 10 на сто" от тях са действително достъпни за използване.

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