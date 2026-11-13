Дълговете на дружеството към БЕХ надхвърлят 1,3 млрд. евро, от май до момента няма никакви плащания към "Булгаргаз"

394 Снимка: БТА

"Топлофикация София" не е изпълнила нито едно от задължителните предписания на Министерството на енергетиката, а Столичната община не е потърсила разговор с ведомството за решаване на проблемите на дружеството. Това съобщи енергийният министър Ива Петрова по време на парламентарния контрол днес. Междувременно задълженията на столичното парно към дружества от Българския енергиен холдинг (БЕХ) вече надхвърлят 1,3 млрд. евро.

Последната проверка е назначена със заповед на министъра от 5 октомври и обхваща техническото състояние на топлофикационен район "София-Изток" и готовността му за работа през новия отоплителен сезон. На 11 ноември контролните органи са връчили на дружеството констативен протокол с установените нарушения.

Проверката е открила сериозни проблеми при експлоатацията на топлопреносната мрежа, особено по отношение на количеството и характеристиките на добавъчната вода. Според министерството това може да увреди съоръженията, да намали надеждността на мрежата и да се отрази на качеството на топлоенергията, доставяна до потребителите.

"Резултатите от проверката показват, че дадените от министерството задължителни предписания не са изпълнени. Констатирани са силно обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа, особено по отношение на количеството и характеристиките на добавъчната вода", заяви Петрова.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Тя уточни, че заради ограниченията на административното производство засега не може да разкрие повече подробности. До началото на следващата седмица "Топлофикация София" трябва да представи становище по констатациите и предписанията на министерството.

Министърът съобщи още, че през 2026 г. Министерството на енергетиката е извършило цялостен контрол върху дейността на дружеството, в рамките на който са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения.

През август ведомството е предупредило Столичната община и председателя на Столичния общински съвет за техническите проблеми на топлофикацията и рисковете за осигуряването на отоплителния сезон. На 18 август е изпратено първо писмо, а на 31 август - второ, придружено с покана за среща заради лошото състояние на топлопреносната мрежа.

"Въпреки изпратените две писма, до настоящия момент нито един представител на едноличния собственик на капитала на "Топлофикация София" не е заявил желание да обсъжда с нас проблемната ситуация с дружеството и да се търси начин за решаване на проблемите", каза Петрова.

Финансовото състояние на дружеството също остава тежко. По време на изслушване на енергийния министър в парламентарната комисия по енергетика стана ясно, че общите задължения на "Топлофикация София" към дружества от БЕХ са над 1,3 млрд. евро.

Само дългът към обществения доставчик "Булгаргаз" е около 900 млн. евро, като близо 800 млн. евро от тях са главница. Изпълнителният директор на компанията Георги Татарски предупреди, че задълженията ще продължат да нарастват до края на отоплителния сезон. "От месец май до днес не е постъпило едно евро по сметките на "Булгаргаз" от "Топлофикация София", с изключение на сумите, които постъпват от фонд СЕС", посочи Татарски.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.