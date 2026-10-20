Проектът е първият от 3 планирани съоръжения с общ капацитет над 2300 МВтч, а инвестиционната програма за модернизация на енергийната инфраструктура надхвърля 350 млн. евро

7332 Снимка: БТА

Батериен парк с капацитет 300 мегаватчаса (МВтч), който ще може да съхранява електроенергия за период от 5 часа, започва да се изгражда в Твърдица. На церемонията по първата копка присъстваха премиерът Румен Радев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на енергетиката Ива Петрова, представители на инвеститорите и на американската компания "Тесла" (Tesla).

Проектът е част от инвестиционна програма за модернизация на българската енергийна инфраструктура на обща стойност над 350 млн. евро. Съоръжението ще използва батерийната технология "Мегапак Екс Ви Ел" (Megapack VXL) на "Тесла". Предвижда се инсталирането на 80 батерийни единици и 20 трансформатора с мощност 4,4 МВт.

Това е първият от 3 планирани проекта, които ще бъдат реализирани с участието на "Асарел-Трейд", "Пауър Профит" (Power Profit) и "Тесла". Общият капацитет за съхранение на електроенергия на трите съоръжения ще надхвърли 2300 МВтч.

"За мен е удоволствие да положим първа копка не само за развитието на Твърдица и региона, но и за модернизацията на българската икономика", заяви премиерът Румен Радев.

Снимка: БТА

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По думите му възможността електроенергията да се съхранява надеждно и устойчиво е от стратегическо значение за бъдещето на енергетиката и икономиката. "Този, който успее да изгради капацитет за надеждно, устойчиво съхраняване на енергия, държи ключа към бъдещето", подчерта той.

Радев посочи, че България вече е сред водещите страни в Европа по отношение на батерийния капацитет за съхранение спрямо размера на електроенергийната си система. Според него подобни инвестиции повишават сигурността на доставките, подобряват баланса и гъвкавостта на системата и създават условия за по-ниски цени на електроенергията. "Съвременната енергийна инфраструктура не е само важен елемент от икономиката. Тя вече е задължително условие за икономически растеж", заяви премиерът.

Министърът на енергетиката Ива Петрова определи началото на строителството като резултат от съвместната работа на институциите, инвеститорите и останалите участници в проекта.

Тя отбеляза, че с увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници расте и необходимостта от по-гъвкава електроенергийна система. Батериите могат да помогнат за балансирането ѝ, като съхраняват енергия и я предоставят при необходимост.

По данни, представени от министъра, за по-малко от година и половина в България са въведени системи за съхранение с общ капацитет над 6 ГВт. Според нея тези технологии са допринесли за сигурността на енергийните доставки в региона през критични летни периоди. "Ще положим всички усилия да запазим това стратегическо предимство с адекватни следващи стъпки", заяви Петрова.

Министерството на енергетиката ще продължи работата по регулаторни правила, които да насърчават инвестициите в батерийни системи. Сред приоритетите са и изграждането на нови енергийни мощности и развитието на помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ).

Целта е страната да запази надеждността на енергийните доставки и да остане привлекателна за инвеститори, технологични компании и стратегически партньори.

Управителят на "Асарел-Трейд" Румен Събев Радев определи първата копка като начало на дългосрочен процес, който включва подготовката на строителната площадка, изграждането на необходимата инфраструктура и самия батериен парк, както и присъединяването му към електроенергийната система.

Той изрази увереност, че проектът ще бъде завършен в предвидените срокове, и подчерта значението на дългосрочните инвестиции в България.

По думите му компанията разширява дейността си и към цифровата критична инфраструктура и разработването на решения, свързани с изкуствения интелект. "Ние сме тук за постоянно и изграждаме бъдещето в страната ни", заяви той, като посочи съхранението на електроенергия като важна част от тази визия.

Проектът предвижда изграждането на комплексна инфраструктура, която ще обедини строителни съоръжения, електроенергийно оборудване и високотехнологични батерийни системи.

Калоян Величков, основател и главен изпълнителен директор на "Сънотех" (SUNOTEC), също подчерта значението на инвестицията за развитието на високотехнологичната енергийна инфраструктура. Той поздрави инвеститорите за решението да вложат средства в България и отбеляза, че партньорството между държавата и бизнеса може да помогне за реализирането на мащабни проекти.

Според представената информация при пълно зареждане батерийният парк ще разполага със запас от електроенергия, който би могъл да покрива потреблението на Твърдица за продължителен период.

Кметът на общината Мария Гвоздейкова-Златева определи инвестицията като възможност за местното развитие. Тя посочи, че новите проекти във високотехнологични сектори могат да имат положителен ефект не само за общината, но и за региона.

"Бъдещето на малките общини зависи и от способността им да привличат големи идеи и сериозни инвестиции", заяви кметът. Тя благодари на инвеститорите, партньорите и институциите за доверието към Твърдица и подчерта, че устойчивото развитие изисква продължително сътрудничество между местната власт, държавата и бизнеса.

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