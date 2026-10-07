Наличните търговски запаси са под 6 милиарда барела, а стратегическите резерви на САЩ са на най-ниско ниво от 1982 г.

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Количеството петрол на склад, достъпно за световния пазар, намалява, което прави пазара по-крехък и оказва възходящ натиск върху цените, заявиха изпълнителни директори от индустрията на форум в Лондон.

Правителствата и енергийните компании са изтеглили петрол от запасите, за да облекчат натиска на световния петролен пазар, изправен пред безпрецедентни прекъсвания на доставките тази година заради войните в Близкия изток и Украйна. "Днес остават по-малко от 6 милиарда барела търговски запаси, като по-голямата част практически не са налични, така че системата вече е под напрежение", заяви Амин Насър, изпълнителен директор на саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco, цитиран от "Ройтерс".

От началото на кризата в Близкия изток тази година са освободени над 1 милиард барела петрол, главно от наземни търговски запаси, което беше последният основен инструмент, посочи Насър.

Международната агенция по енергетика (МАЕ), която е петролният наблюдател на Запада и координатор на стратегическите му петролни резерви, се подготвя да освободи 100 милиона барела суров петрол и дизел, за да облекчи рязко покачващите се цени на дизела. Не е ясно обаче дали част от това количество ще включва обеми от рекордното първо освобождаване на 400 милиона барела през март, които все още не са достигнали пазара. "Отне много преговори, но са 100 милиона", каза Насър за решението на МАЕ. "Запасите достигат ниво на стрес. Само 10% или по-малко са налични, затова им е трудно с 100-те милиона барела", допълни той. Според МАЕ световното търсене на петрол е около 102 милиона барела дневно.

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Загубата на буферите на петролния пазар го е направила по-крехък, заяви вчера изпълнителният директор на Chevron Майк Уърт, добавяйки, че това е повишило долната граница на цената на петрола.

Турбуленцията на петролния пазар ще продължи и след следващата година, тъй като може да отнеме години за попълване на запасите, освен задоволяването на световното търсене, заявиха изпълнителни директори по време на конференцията.

Не целият петрол на склад е използваем веднага заради оперативни фактори като остатъци на дъното на резервоарите или петрол в тръбопроводите, както и заради политически фактори като правителствени правила, определящи минимални нива на аварийни запаси.

Има огромно търсене за изграждане на допълнителни запаси по света, добави Насър. Изпълнителният директор на Kuwait Petroleum Corporation шейх Науаф ал-Сабах заяви, че компанията му се стреми да разшири складовете си както в страната, така и в чуждестранните си рафинерии.

Светът разчита на морския износ на петрол, излизащ от Близкия изток, "за да поддържа баланса през зимата, защото на Запад вече няма повече запаси, които да бъдат изтеглени", заяви изпълнителният директор на търговеца на суровини Vitol Ръсел Харди.

Запасите от суров петрол в Стратегическия петролен резерв на САЩ са на най-ниското си ниво от октомври 1982 г., според данни на Министерството на енергетиката. Запасите от природен газ също са изчерпани, което прави цените уязвими към скокове. Лоша зима може да доведе до "кървава баня" на газовия пазар през първото тримесечие на 2027 г., ако складовете достигнат минимални нива, заяви изпълнителният директор на Petronas Тенгку Мухамад Тауфик.

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