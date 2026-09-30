Експертите вече не очакват решение на конфликта в Близкия изток в следващите 3 до 6 месеца

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Цената на петрола сорт Брент се очаква да достигне средно 89,05 долара за барел през 2026 г., показва проучване на "Ройтерс" сред 30 икономисти и анализатори. Прогнозата е повишена заради нарушенията на петролните доставки от региона на Персийския залив, които компенсират опасенията за по-слабо търсене.

За американския лек суров петрол анализаторите очакват средна цена от 83,90 долара за барел през следващата година. Прогнозите за Брента са в широк диапазон - от 77,27 до 97,60 долара за барел.

Част от анализаторите смятат, че инвеститорите все повече приемат, че пълното възстановяване на петролните доставки през Ормузкия проток няма да се случи в близко бъдеще. Така запасите ще трябва да поемат значителна част от недостига на пазара. "Не очакваме разрешаване на конфликта през следващите 3 до 6 месеца", заяви Сувро Саркар, ръководител на отдела за енергийни изследвания в DBS Bank. Според него съществува риск цените да надхвърлят сегашните прогнози, ако напрежението се засили вместо да намалее.

HSBC също очаква постепенно подобряване на условията за корабоплаване, но прогнозира, че пропускателната способност на Ормузкия проток ще остане трайно ограничена. Според базовия сценарий на банката доставките на петрол ще се възстановяват бавно, а трафикът през протока ще остане значително под нивата отпреди конфликта - около 19-20 млн. барела дневно.

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Междувременно петролните потоци от страните от Персийския залив показват признаци на възстановяване. Според Goldman Sachs износът, включително т.нар. сенчести доставки от кораби с изключени транспондери за местоположение, е достигнал 23,3 млн. барела дневно през последната седмица. Това е приблизително колкото средното равнище за 2025 г. Само през септември износът се е удвоил, посочва американската банка.

Китайските петролни запаси обаче остават един от най-големите неизвестни фактори за пазара през 2026 г. Най-големият вносител на суров петрол в света използва значителните си натрупани резерви през голяма част от конфликта. Това ограничи нуждата му да се конкурира с останалите купувачи за наличните доставки на международния пазар.

Тази тенденция постепенно се променя. Китайският внос на петрол нарасна през последните 2 месеца и през август достигна близо 9 млн. барела дневно, макар все още да е под обичайните нива.

"В момента китайските запаси са основната неизвестна в уравнението, тъй като се оказаха много по-големи от очакваното в началото на конфликта", заяви Давиде Табарели, президент на Nomisma Energia. По думите му обаче запасите не са неограничени и може да не са достатъчни за цялата зима, което би довело до увеличение на китайския внос.

Въпреки опасенията за световната икономика повечето анализатори очакват именно проблемите с предлагането, а не слабостта на търсенето, да останат водещият фактор за цените на петрола през 2026 г.

От "Икономист Интелиджънс Юнит" (EIU) посочват, че по-бавният световен икономически растеж и по-слабата промишлена активност ограничават увеличението на търсенето. Според анализаторите това би трябвало да попречи на цените да достигнат пиковете, наблюдавани непосредствено след началото на конфликта, дори ако геополитическото напрежение остане високо.

Очаква се през 2026 г. запасите в държавите потребителки да намалеят значително, тъй като аварийните и търговските резерви ще бъдат използвани за компенсиране на по-ниските доставки от Персийския залив.

Повечето анализатори прогнозират, че през 2027 г. петролният пазар отново ще премине към излишък. Очакванията са тогава условията за корабоплаване да се подобрят, добивът в страните от Персийския залив постепенно да се възстанови, а производството извън ОПЕК да продължи да нараства.

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