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"Задачата и целите ми като особен търговски управител не бяха да направя така, че "Лукойл" да реализира максимална печалба в условията на криза, а да осигуря непрекъснат работен процес и достъпни цени на горивата за българските граждани и компании." Това отговори Румен Спецов, потърсен от БНТ за отговор на обвинения на вицепремиера и и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, отправени в интервю за обществената телевизия.

Кабинетът "Радев"

Според министъра предишният особен управител е водил псевдосоциална политика, която не би могла да продължи повече от няколко месеца.

"Реално тук може да говорим за устойчива социална политика, може да говорим за едно добронамерено отношение към потребителите само и единствено ако това нещо е устойчиво. Това като политика не можеше да издържи повече от два-три месеца. Господин Спецов е знаел много добре, че той няма да има по-дълъг мандат и е влязъл в тази политика", заяви Пулев.

Той обяви, че до него е достигнала информация без документи, които да я потвърдят, за огромна заплата, която си определил Спецов.

"Стигна до мен информация, че буквално този човек, тъй като има пълната форма на политическа подкрепа, си е назначил сам заплата, която буквално за един месец се равнява на пет годишни средни работни заплати. На един български гражданин ще му отнеме пет години с честен труд, със средна работна заплата, за да достигне нивото на заплащане за един месец на господин Румен Спецов", посочи вицепремиерът.

Пулев: Спецов е водил псевдосоциална политика в "Лукойл"
Виж още Пулев: Спецов е водил псевдосоциална политика в "Лукойл"

По думите му в момента Спецов претендира за още едно допълнително еднократно възнаграждение.

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