Отпускането на запасите от резерва ще бъде координирано от Международната агенция по енергетика

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Страните от Г-7 ще освободят до 100 милиона барела аварийни запаси от петрол и дизел след натиск от страна на администрацията на Тръмп за овладяване на растящите цени на горивата.

Освобождаването, което се координира от Международната агенция по енергетика (IEA), ще се извърши през следващите четири месеца, заяви френският президент Еманюел Макрон на брифинг с журналисти в петък, предаде Bloomberg. Франция е настоящ председател на Г-7.

В изявлението на Г-7 се посочва, че ще има "съществено освобождаване на дизел в рамките на първите 20 дни".

Мярката идва шест месеца след като групата одобри освобождаване на 400 милиона барела през март, което помогна за ограничаване на глобалните цени на горивата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства решението, като написа в Truth Social: "Европа току-що се съгласи да освободи огромно количество от силно натрупания си дизел. Процесът ще започне незабавно."

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Решението на Г-7 идва след сериозен натиск от Вашингтон, който настояваше европейските страни (включително Франция и Германия) да изтеглят от резерва големи количества аварийни запаси от дизел, или да се изправят пред потенциална забрана за американски износ на дизел. След ултиматума Европа реши да даде единен отговор за отпускането на нови количества от резервите на страните. Преговорите днес веднага се отразиха на петролния пазар, като най-масовият сорт Брент падна под 100 долара за барел.

Цените на горивата рязко се повишиха след началото на конфликта между САЩ и Израел с Иран в края на февруари. Дизелът особено поскъпна през лятото след ескалацията на войната между Русия и Украйна. От края на февруари средната цена на дизела в САЩ е нараснала с около 70%.

Макрон оповести също, че се е договорил с Тръмп да продължат координацията на действията за осигуряване на доставките, преминаващи през Ормузкия проток.

Страните от Г-7 също така ще координират графиците за планираните ремонти и спирания на рафинериите си, за да се избегнат допълнителни сътресения на пазара. В рамките на първите 20 дни се предвижда да бъдат освободени значителни количества дизелово гориво от страните от Г-7 и техните партньори.

Г-7 е поискала от МАЕ да следи за незабавното и пълното изпълнение на поетите през март 2026 г. ангажименти за освобождаване на стратегически петролни запаси, предаде БТА.

Лидерите на Г-7 потвърдиха и ангажимента си да не въвеждат ограничения върху износа на енергия и енергийни продукти между страните от групата. Те призоваха всички производители да се въздържат от забрани за износ, които биха могли да засилят напрежението на пазарите.

В изявлението си лидерите на Г-7 отново осъдиха атаките на Иран срещу съседни държави и потвърдиха, че ще запазят санкциите срещу Русия.

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