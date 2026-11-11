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Производството на суров петрол в страните от ОПЕК+ се е увеличило значително през октомври, основно заради рязкото нарастване на добива в Саудитска Арабия. Това се случва въпреки продължаващите затруднения при транспортирането на петрол през Ормузкия проток заради войната в Иран, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Средният дневен добив на групата, в която влизат страните от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и съюзниците ѝ, включително Русия, е достигнал 41,23 млн. барела през миналия месец. Това показват данните в най-новия месечен доклад на ОПЕК. Увеличението спрямо септември е приблизително 2,04 млн. барела дневно.

Според информацията, базирана на независими източници, производителите от Персийския залив постепенно възстановяват износа си, като използват алтернативни маршрути и начини за транспортиране. Сред тях е прехвърлянето на суров петрол от един танкер на друг в открито море - практика, известна като трансбордиране, която позволява да се заобиколят част от затрудненията, породени от конфликта.

Изчисленията на Ройтерс въз основа на данните на ОПЕК показват, че през октомври добивът на страните от ОПЕК+ е достигнал 97% от равнището през февруари - 42,72 млн. барела дневно, преди началото на войната в Иран.

ОПЕК+ увеличава петролното производство от септември
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Саудитска Арабия е отчела средно производство от 10,563 млн. барела дневно през октомври при 8,372 млн. барела през септември. Това е най-високият добив на кралството от февруари насам, когато той е бил 10,882 млн. барела дневно.

Рияд увеличи производството си още през февруари, преди въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран. Саудитска Арабия традиционно използва добивните си мощности, за да реагира на сътресенията на петролния пазар - увеличава предлагането при прекъсване на доставките и ограничава производството, когато има риск от свръхпредлагане, припомня Ройтерс.

Производството на петрол в Русия е нараснало с 41 000 барела дневно през октомври спрямо предходния месец и е достигнало 8,668 млн. барела дневно, показват данните на независимите източници, цитирани в доклада на ОПЕК.

През миналия месец американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украйна. Макар договореността да не доведе до трайно прекратяване на атаките, тя осигури кратко затишие в украинските удари по руски петролни рафинерии. Според Ройтерс това може да е допринесло за увеличението на руското производство.

В новия си доклад ОПЕК запазва без промяна прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол. Това е първият месец без понижение на очакванията след 6 поредни месеца на ревизии в низходяща посока.

Организацията не е променила и прогнозата си за 2027 г. Според нея глобалното търсене на петрол ще нарасне с 2,55 млн. барела дневно през следващата година и ще достигне средно 108,3 млн. барела дневно.

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