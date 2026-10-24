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Министерството на енергетиката на САЩ разреши днес спешно предоставяне на до 400 000 барела суров петрол от стратегическия петролен резерв на страната, за да компенсира прекъсванията в доставките за рафинерията на "Филипс 66" (Phillips 66) в Лейк Чарлз, щата Луизиана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

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Стратегическият петролен резерв на САЩ вече е на най-ниското си равнище от 1982 г. Президентът Доналд Тръмп прибегна до резервите, след като войната с Иран наруши веригите за доставка на петрол. Преди това и неговият предшественик Джо Байдън използва резерва след пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Рафинерията в Лейк Чарлз има капацитет за преработка от около 264 000 барела суров петрол дневно, посочва Ройтерс.

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"Предоставянето на петрола ще помогне да се компенсират временните прекъсвания на доставките за рафинерията и да се поддържа производството на горива за транспорта в Луизиана и съседните пазари", посочиха от Министерството на енергетиката.

От рафинерията "Филипс 66" не отговориха към момента на искане на Ройтерс за коментар относно причините за необходимостта от допълнителните количества петрол.

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