САЩ спешно освобождават до 400 000 барела петрол от стратегическия си резерв
Предоставянето на петрола ще помогне да се компенсират временните прекъсвания на доставките, твърдят от Министерството на енергетиката
Министерството на енергетиката на САЩ разреши днес спешно предоставяне на до 400 000 барела суров петрол от стратегическия петролен резерв на страната, за да компенсира прекъсванията в доставките за рафинерията на "Филипс 66" (Phillips 66) в Лейк Чарлз, щата Луизиана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
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Стратегическият петролен резерв на САЩ вече е на най-ниското си равнище от 1982 г. Президентът Доналд Тръмп прибегна до резервите, след като войната с Иран наруши веригите за доставка на петрол. Преди това и неговият предшественик Джо Байдън използва резерва след пълномащабното руско нахлуване в Украйна.
Рафинерията в Лейк Чарлз има капацитет за преработка от около 264 000 барела суров петрол дневно, посочва Ройтерс.
"Предоставянето на петрола ще помогне да се компенсират временните прекъсвания на доставките за рафинерията и да се поддържа производството на горива за транспорта в Луизиана и съседните пазари", посочиха от Министерството на енергетиката.
От рафинерията "Филипс 66" не отговориха към момента на искане на Ройтерс за коментар относно причините за необходимостта от допълнителните количества петрол.