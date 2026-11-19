Изявлението на енергийния министър Крис Райт противоречи на по-ранните позиции на Доналд Тръмп за ограничаване на експорта заради високите цени на горивата в страната

321 Снимка: БТА

САЩ обмислят да увеличат доставките на петрол и дизелово гориво за Европа на фона на недостига и високите цени на енергоносителите. Това заяви американският министър на енергетиката Крис Райт по време на конференция за трансатлантическото енергийно сътрудничество във Варшава, предаде Ройтерс.

"Обмисляме ли увеличаване на износа на петрол и дизелово гориво за Европа? Категорично!", каза Райт пред журналисти.

Позицията му се разминава с изказвания на президента Доналд Тръмп, който през септември подкрепи идеята за забрана на износа на американски дизел. Тогава цените на горивата в САЩ рязко се повишиха заради войната в Близкия изток, а Белият дом обсъждаше начини да ограничи поскъпването на вътрешния пазар.

Възможността за спиране на доставките предизвика безпокойство в Европейския съюз. От Европейската комисия предупредиха, че подобна стъпка може да засегне и двете страни. "Контактите на високо равнище между Европейския съюз и американската администрация продължават. Очакваме близките партньори да се консултират помежду си, преди да предприемат мерки, които засягат общите пазари", заяви през септември говорителят на ЕК по търговските въпроси Олоф Гил.

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САЩ са най-големият производител и потребител на петрол в света, както и важен доставчик на горива за международните пазари. През юни страната е изнасяла над 1,4 млн. барела дестилирани петролни продукти дневно - категория, в която основен дял заема дизелът, показват данни на Американската агенция за енергийна информация.

Увеличеният износ обаче оказва натиск върху вътрешните запаси. През септември те са били с около 13% под нивото от година по-рано и са достигнали най-ниското си равнище за този месец от над 40 години, отбелязва Ройтерс.

Това поставя администрацията на Тръмп пред труден избор. Ограничаването на износа би могло да увеличи предлагането на вътрешния пазар, но същевременно крие риск от свиване на производството и недостиг на горива в други държави. Подобна мярка може в крайна сметка да навреди както на американските потребители, така и на световната икономика.

В началото на октомври Тръмп отново заяви, че обсъжда възможността за забрана на износа на дизел. Той посочи, че така може да бъде понижена цената на дизеловото гориво в САЩ, но предупреди, че това би могло да доведе до поскъпване на бензина.

Американският президент свърза по-високите цени на дизела и с войната между Русия и Украйна, както и с взаимните удари, които засягат добива и износа на енергоносители. Въпреки това той определи ситуацията с горивата в САЩ като "много добра".

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