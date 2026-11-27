Администрацията на Тръмп е оказвала натиск върху две от основателките на организацията и е блокирала плащането на членския внос на Венецуела

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Администрацията на президента Доналд Тръмп е насърчавала Венецуела и Ирак да обмислят напускането на ОПЕК по-рано тази година. Според десет души, запознати с въпроса, Вашингтон дори е попречил на Венецуела да плати годишния си членски внос към организацията, съобщава "Ройтерс".

Тези досега неразкрити стъпки са насочени към две от петте държави-основателки на ОПЕК и представляват необичайно пряк опит за оспорване на организацията, която Тръмп отдавна обвинява, че поддържа изкуствено високи цени на петрола.

Американските официални лица са настоявали за увеличаване на добива и инвестициите и в двете страни и са се притеснявали, че производствените ограничения на ОПЕК могат да попречат на тези планове.

Натискът върху Венецуела е стигнал толкова далеч, че саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е се намесил през лятото и е убедил администрацията на Тръмп да не продължава с темата.

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В Ирак премиерът Али Фалех ал-Заиди е повдигнал въпроса за евентуално напускане на ОПЕК на правителствена среща през лятото след разговори с американски представители. Иракското министерство на петрола обаче е се противопоставило и го е убедило страната да остане в организацията и вместо това да поиска по-висока производствена квота.

САЩ имат силен лост върху двете държави - контролират достъпа на Венецуела до държавни средства след свалянето на Николас Мадуро през януари, а приходите от иракския петрол продължават да минават през сметка във Федералния резерв в Ню Йорк.

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