Американският специален пратеник Джаред Кушнер и руският представител Кирил Дмитриев са водили разговори за включване на американски инвеститор в газопроводите

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Висши руски и американски официални лица, включително специалният пратеник на САЩ Джаред Кушнер, са водили разговори за привличане на американски инвеститор в газопроводите "Северен поток", които доставяха газ на Германия преди руската инвазия в Украйна. Това заявиха пет души, запознати със ситуацията, съобщи "Ройтерс".

В дискусиите са участвали Кирил Дмитриев - близък съветник на руския президент Владимир Путин, и Кушнер - зет на американския президент Доналд Тръмп, посочиха източниците.

Кушнер, който се опитва да посредничи за примирие между Русия и Украйна, смята, че бизнесът е ключов за възстановяване на мира. Подобна сделка би позволила на американски инвеститори да печелят от енергийните потоци към Европа след края на войната.

Дмитриев и Кушнер са се срещали наскоро в Москва и Ню Йорк. Макар да не е ясно до каква степен са обсъждали "Северен поток" по време на тези срещи, темата остава в дневния ред, заявиха двама от източниците пред Ройтерс. "Всички сделки трябва да бъдат договорени от Русия с Американската корпорация за международно финансиране на развитието (DFC) и Министерството на финансите и трябва да са в полза на американските данъкоплатци и компании", заяви официален представител на Белия дом, когато беше попитан за разговорите относно газопровода. Същият представител добави, че "наскоро не е имало обсъждания за "Северен поток".

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Дмитриев, който агитира за възобновяване на руските газови доставки за Германия, миналия месец се е срещнал с представители на американските министерства на енергетиката и финансите, за да обсъдят потенциални енергийни инициативи между САЩ и Русия. Негов представител отказа коментар.

Остава неясно доколко Вашингтон е заинтересован от възобновяване на руските газови потоци към Германия - най-големия енергиен потребител в Европа. Американски официален представител заяви, че предвид пречките сделката е малко вероятна в средносрочен план. Газопроводите "Северен поток" са под санкции на САЩ и ЕС, което прави всяко рестартиране незаконно. Тръмп би могъл да отмени или смекчи американските санкции, но ако демократите спечелят контрол над Конгреса на междинните избори следващия месец, това ще стане по-трудно.

Германия и други европейски държави, които харчат милиарди евро за превъоръжаване срещу Русия, силно биха се противопоставили на повторното отваряне на "Северен поток". Говорителка на германското министерство на икономиката и енергетиката заяви, че "Северен поток" и руският газ са под санкции в Европа и че Германия е намерила алтернативи. Тя посочи, че всяко повторно отваряне на газопроводите изисква одобрение от правителството и това не е желано.

Преди руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Германия купуваше повече от половината от газа си от Русия чрез двата газопровода "Северен поток". Те бяха спрени, след като Москва ограничи доставките за Европа, и бяха взривени при серия от подводни експлозии през септември 2022 г.

Разговорите между Москва и Вашингтон се водят на фона на дълбоко европейско недоверие към мотивите на Русия.

По-рано тази година ръководители на пет европейски разузнавателни служби заявиха пред "Ройтерс", че Русия не иска бързо да сложи край на войната и използва разговорите със САЩ, за да лобира за бизнес сделки.

Отношенията между Русия и Германия, която е сред най-големите доставчици на военна помощ за Украйна, са на много ниско ниво. Берлин обвинява Москва в системна кампания от хибридни атаки. Някои германски депутати смятат, че бизнес сделките биха укрепили Москва, докато тя води война срещу Украйна. "Това заплашва да бъде мръсна сделка, която ще струва скъпо на Европа", заяви Михаел Келнер, депутат, който отговаряше за германската енергийна политика след началото на войната в Украйна. "Американците и руснаците ще си поделят печалбите."

Докато коалиционното правителство на Германия е против рестартирането на газопровода, партията "Алтернатива за Германия" (AfD) - най-популярната политическа сила в страната - иска това да се случи. Дмитриев ще се срещне с ръководството на AfD в началото на следващата година, за да обсъди отново продажбата на руски газ.

Продажбата на собствеността върху компанията, която контролира газопроводите "Северен поток", на американски инвеститор или рестартирането на руския газ обаче е изправена пред препятствия. Компанията е 51% собственост на руския държавен енергиен гигант "Газпром", още 31% са разделени между две германски дружества, а остатъкът е в ръцете на френска и холандска фирма. Двата германски акционера се стремят да запазят дяловете си, за да запазят германско влияние, ако "Газпром" продаде своя дял, заяви друг източник.

Дни след срещите в Москва Кушнер заяви в Киев, че е говорил с европейски партньори за това как войната е повишила енергийните цени, и се застъпи за "споразумения за просперитет", които да насърчат мира и да дадат на "лидерите нещо, към което да се стремят". Докато газовата сделка би се харесала на Кремъл, тя би разделила германското обществено мнение (което е разделено по въпроса за покупката на руска енергия) и Европа, където Полша и балтийските държави са особено уязвими към Русия и отхвърлят енергийните връзки.

Полското политическо ръководство следи разговорите за повторно отваряне на газопровода, но остава твърдо против, заяви човек, запознат с правителственото мислене. Кушнер и Дмитриев са обсъждали и продажбата на група бизнеси - от нефтени рафинерии до бензиностанции в Европа и другаде, които са собственост на руската енергийна компания "Лукойл", заявиха двама други запознати. Според този план консорциум от федералната инвестиционна агенция DFC и инвеститори от Катар и Обединените арабски емирства би купил активите, а американските власти биха вдигнали санкциите.

"По отношение на "Лукойл" Стийв (Уиткоф) и Джаред (Кушнер) работиха с DFC, за да договорят значително предварително плащане и дял от печалбите за САЩ", заяви официален представител на Белия дом.

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