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Горивата в България са поскъпнали през септември, като най-голям ръст сред основните видове има при бензина А95 и метана. Това показват данните на платформата "Фюело", цитирани от БТА.

Средната цена на бензина А95 се е увеличила с 0,10 евро за литър, или 6,33%, за месец. На 1 септември литър от най-масовия бензин е струвал средно 1,58 евро, докато днес цената достига 1,68 евро. Най-високото равнище през месеца е отчетено на 23 септември - 1,70 евро за литър, след което е последвало леко понижение.

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Дизелът е поскъпнал с 0,08 евро за литър, или 4,37%. В началото на септември средната му цена е била 1,83 евро за литър, а към днешна дата е 1,91 евро. Максималната цена през месеца е достигнала 1,96 евро за литър на 21 септември.

При пропан-бутана увеличението е по-малко - 0,02 евро за литър, или 3,08%. Цената му е нараснала от 0,65 евро на 1 септември до 0,67 евро днес. Най-скъп е бил пропан-бутанът на 20 септември, когато средната цена е достигнала 0,69 евро за литър.

Метанът също отчита значително поскъпване. Средната му цена се е увеличила с 0,08 евро за килограм, или 6,02%, през месеца. На 27 септември е регистриран месечният максимум от 1,46 евро за килограм, а към днешна дата метанът се продава средно за 1,41 евро за килограм.

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