Александър Новак отчете засилени доставки на втечнен газ за Европа преди влизането в сила на забраната от 2027 г.

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Доставката по море на руски дизел за американския пазар ще отнеме между 15 и 20 дни след подписването на съответните договори. Това заяви руският вицепремиер, отговарящ за енергетиката, Александър Новак в интервю за държавната медия "Вести", излъчено днес, предаде Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп обяви миналата седмица споразумение с Москва, съгласно което Русия се ангажира да достави дизелово гориво за американския и световния пазар. Това се възприема от някои като опит да се понижат цените на горивото за американските потребители преди междинния вот за Конгреса на САЩ на 3 ноември, допълва АФП, цитирана от БТА.

"В момента текат преговори относно търговските условия, т.е. фактически относно сключването на договорите", каза Новак във връзка с обявеното от Тръмп споразумение.

"Веднага след подписването им горивото ще постъпи на пазарите, в случая на американските пазари, в срок от 15 до 20 дни", добави той, но без да уточнява конкретна дата за подписване на договорите.

В сряда специалният представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев заяви, че Русия очаква следващите дни да бъдат подписани първите договори за износ на дизелово гориво.

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Новак коментира и доставките на втечнен природен газ от Русия за европейски страни, като посочи, че те не намаляват, въпреки че скоро в ЕС ще влезе в сила забрана за вноса на руски втечнен газ - от 1 януари 2027 г.

"За 9 месеца (януари - септември 2026 г. - бел. ред.) в Европа са доставени 12 млн. тона втечнен газ. Това е дори повече, отколкото през миналата година. Създава се впечатлението, че нашите европейски партньори искат да запълнят запасите си по-бързо, да купят повече до 1 януари", каза Новак.

Руският вицепремиер счита, че при настоящите условия на световния пазар Европа няма с какво да покрие дефицита на газ.

"Убедени сме, че засега няма с какво да се покрие дефицитът, тъй като Ормузкият пролив е затворен, а заводът в Катар беше спрян в резултат на атаки през март. Ето защо, според мен, европейските политици се прострелват в крака, ако забраняват доставките, включително и от Русия", подчерта Новак.

Той отбеляза още, че настоящият дял на руския втечнен природен газ на европейския пазар възлиза на около 20 процента.

Междувременно вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, позовавайки се на източници, запознати с преговорите, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е предложила европейските държави да възобновят покупките на руски природен газ газ като част от план за прекратяване на войната в Украйна. Според изданието европейски представители, сред които и германският канцлер Фридрих Мерц, са отхвърлили предложението.

В началото на март ескалацията на военните действия в Близкия изток предизвика прекъсване на производството на втечнен природен газ в завода на "КатарЕнерджи" (QatarEnergy) в Рас Лафан - най-големия в света обект за втечняване на газ, разположен в Катар. Техническа авария в съоръжението през юни затрудни ремонтните дейности и планираното възобновяване на пълния обем на производство на втечнен газ в Рас Лафан.

В началото на 2026 г. ЕС прие правила за постепенно преустановяване на вноса на руски газ. Пълна забрана на ЕС за внос на руски втечнен природен газ по вече подписани дългосрочни договори трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 г., а за доставките по газопроводи - не по-късно от 30 ноември 2027 г.

По-рано през октомври председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи в реч пред Европейския парламент, че делът на руския газ в общия внос на ЕС е намалял от 45 на сто преди четири години - преди руската инвазия в Украйна, до 12 на сто сега.

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