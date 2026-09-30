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Федералната антимонополна служба на Русия (ФАС) е образувала 58 производства срещу петролни компании и частни бензиностанции в рамките на контрола върху ценообразуването на бензина и дизеловото гориво. Това съобщава службата на официалния си сайт, цитирана от руски медии

Производствата са образувани заради данни за нарушения на закона за защита на конкуренцията. На компаниите са издадени общо 91 предупреждения, като по-голямата част от установените нарушения са при независими участници на пазара на дребно на горива.

Паралелно с това продължава работата по постановлението на руското правителство, което позволява на регионалните власти да сключват споразумения с независими оператори на бензиностанции за стабилизиране на цените на горивата. До момента такива споразумения са подписани в 15 региона. ФАС ще следи за тяхното изпълнение.

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В края на август руският вицепремиер Александър Новак възложи на Министерството на енергетиката и ФАС да засилят контрола върху ценообразуването на независимите бензиностанции.

По-рано ФАС в Московска област е образувала производство срещу голямата независима верига бензиностанции "Траса", която работи в Москва и Московска област и е собственост на ПАО "ЕвроТранс". Причината са данни за нарушение на антимонополното законодателство.

През юли ФАС е образувала и други производства срещу собственици на бензиностанции заради необосновано повишаване на цените на бензина.

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