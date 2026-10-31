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Руското правителство удължи до края на януари 2027 г. общата забрана за износ на дизелово гориво от производителите, като допусна изключения за определени доставки към световния пазар, съобщи правителството в изявление днес, цитирано от ТАСС.

Мярката цели да поддържа стабилността на вътрешния пазар на горива. Съответният указ е подписан, но все още не е публикуван.

В петък вицепремиерът Александър Новак заяви, че наред с удължаването на забраната правителството подготвя изключения за определени доставчици. Подобни разрешения бяха въведени през октомври и се предвиждат и за ноември.

Русия облекчи ограниченията този месец, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с руския президент Владимир Путин за връщането на руското дизелово гориво на световните пазари.

По думите на Новак през ноември страната планира да изнесе около 2,15 млн. тона дизелово гориво спрямо приблизително 510 000 тона през октомври.

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Украинските атаки срещу руските рафинерии могат да намалят планираните обеми, но спадът няма да бъде значителен, заяви вицепремиерът.

Към края на октомври четири танкера с руско дизелово гориво са отплавали от балтийските пристанища, допълни той.

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