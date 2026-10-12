Александър Новак обяви, че Русия може да увеличи износа до 3,5 млн. тона месечно, и заяви, че ЕС е платил над 320 млрд. долара за руски енергийни ресурси от 2022 г. въпреки санкциите

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Русия е в състояние да възобнови износа си на дизелово гориво до равнища от 3-3,5 милиона тона месечно до края на годината, съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

В интервю за държавния телевизионен канал "Россия 24" той заяви, че договорката между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп ще позволи увеличаване на доставките и ще допринесе за частично балансиране на търсенето и предлагането на световните пазари.

Изявлението идва дни след като Вашингтон обяви временно облекчаване на ограниченията върху търговията с руски дизел с цел овладяване на високите цени на горивата.

На 9 октомври Тръмп обяви, че Русия се е съгласила незабавно да предостави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и международните пазари. Очакват се и допълнителни доставки през ноември и следващите месеци.

Първоначално обявените 300 000 тона се равняват на приблизително 2,25 милиона барела дизел. Това е по-малко от дневното потребление на американския транспортен сектор, което според данни на американската енергийна администрация достига около 2,94 милиона барела. Поради това анализатори смятат, че непосредственият ефект върху цените в САЩ вероятно ще бъде ограничен.

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Александър Новак заяви още, че от 2022 г. насам Русия е доставила на европейските страни въглеводороди на стойност 320,7 милиарда долара, или приблизително 286 милиарда евро, предаде Франс прес.

Това е станало въпреки приетите санкции срещу нея от началото на войната в Украйна. "Става въпрос за обема на доставките на енергийни ресурси към страните от Европейския съюз", заяви пред телевизията руският вицепремиер.

Според него европейските държави са закупили руски въглеводороди на стойност 21,3 милиарда долара (около 19 милиарда евро) само през първите девет месеца на настоящата година. "С други думи, въпреки ограниченията, свързани със санкциите, продължаваме да доставяме енергийни ресурси в определени сектори, за които са предоставени изключения", добави Новак.

От началото на мащабната руска офанзива в Украйна ЕС прие редица пакети от санкции срещу Русия. Въпреки това редица държави, включително Франция, продължават да се снабдяват с руски въглеводороди, по-специално втечнен природен газ. Няколко държави, сред които Словакия и Унгария, също се ползват от изключение, което им позволява да купуват руски петрол, доставян по тръбопроводи.

Тази обща сума не включва руските въглеводороди, които достигат до Европа по непряк път, след преработка в трети страни като Индия и Турция. От 2022 г. насам тези две държави, както и Китай, значително са увеличили покупките си на руски суров петрол.

Тази ситуация предизвика критики от страна на американски представители, включително президента Доналд Тръмп, който в петък обяви споразумение за доставки на руски дизел на световните пазари с цел да се овладее глобалното поскъпване на горивото.

Междувременно в публикация в социалната си мрежа Truth Social днес Тръмп обвини медиите в лицемерие, твърдейки, че те отказват да отразят покупки в миналото на руски енергийни ресурси от страна на Европейския съюз.

"ЕС е платил на Русия 250 милиарда долара за енергия, а медиите, разпространяващи фалшиви новини, не искат да обсъждат този въпрос. Направих правилния избор за американския народ", написа Тръмп.

"Взех правилното решение за американския народ - ВИНАГИ АМЕРИКА НА ПЪРВО МЯСТО!".

Американският министър на финансите Скот Бесънт също разкритикува вчера "лицемерието" на европейците, които "продължават да финансират Владимир Путин", докато твърдят, че САЩ не могат да се възползват от облекчение по отношение на цената на дизела".

Кирил Дмитриев, съветник на Владимир Путин по международното икономическо сътрудничество, също осъди днес в Екс "невероятното лицемерие на бюрократите от ЕС".

Американското финансово министерство издаде временно разрешение за определени сделки с руски дизел за срок от шест месеца. Мярката представлява изключение от санкционните ограничения, въведени заради руската война срещу Украйна.

Москва също предприе стъпки за частично премахване на собствените си ограничения върху износа на дизелово гориво, които бяха въведени заради необходимостта от осигуряване на достатъчни количества за вътрешния пазар.

Според Ройтерс обаче реалното увеличение на доставките ще зависи от състоянието на руските рафинерии и наличния транспортен капацитет. Част от нефтопреработвателните мощности на Русия бяха засегнати от украински удари, а санкциите срещу танкери могат да затруднят превоза на горивото.

Договорката с Москва срещна съпротива сред американски законодатели от двете партии.

Украинският президент Володимир Зеленски също разкритикува решението. Киев смята, че облекчаването на ограниченията върху руските енергийни продукти може да подкопае усилията за ограничаване на финансовите ресурси, с които Москва води войната.

Спор предизвика и обявеното от Тръмп прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура между Русия и Украйна. Украинската страна заяви, че не е потвърдено подобно споразумение, а съобщенията за продължаващи нападения поставиха под въпрос изпълнението му.

Въпреки очакванията на Москва и Вашингтон пазарните анализатори остават предпазливи относно ефекта от допълнителните доставки.

По данни на Ройтерс на 12 октомври цените на петрола първоначално се понижиха заради очакванията за увеличаване на руското предлагане. Фючърсите върху дизеловото гориво на европейския пазар също отчетоха спад.

Анализаторът Тамаш Варга от PVM обаче предупреди, че непосредственото въздействие на договорката е под въпрос заради значително намаления капацитет на руските рафинерии.

Дори ако Русия успее постепенно да възстанови износа си до 3-3,5 милиона тона месечно, реалното влияние върху международните цени ще зависи от обемите, които действително достигнат до пазара, и от развитието на кризата в Близкия изток.

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