Москва е готова да увеличи доставките от 300 000 тона през октомври до 1 млн. тона през декември, а впоследствие да достигне 3 млн. тона месечно.

563 Снимка: БТА/AP

Русия и САЩ преговарят за финализиране на споразумение за доставка на дизелово гориво, което да гарантира редовния износ въпреки западните санкции срещу руски компании. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

Попитан дали Москва е поискала от Вашингтон облекчаване на санкциите, за да улесни доставките, Новак посочи, че страните търсят решение, което да осигури изпълнението на договорените количества. "Ще бъде намерен механизъм, който да позволи гарантирането на доставките", заяви той.

Миналата седмица Новак обяви, че Русия започва частично да отменя забраната за износ на дизелово гориво. По думите му решението е взето след договореност между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп. Тогава Москва потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за САЩ и за световните пазари.

Руският вицепремиер увери, че производството в страната е достатъчно, за да покрие вътрешното потребление и едновременно с това да осигури износ. "Обемите на производство са достатъчни, за да задоволят изцяло както вътрешното търсене, така и да осигурят износ за световния пазар в договорените количества", посочи Новак в изявление миналата седмица.

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Москва планира да възстановява износа поетапно, като започне по-рано от първоначално предвидения график. Русия е готова да достави 300 000 тона дизелово гориво през октомври, като количествата трябва да нараснат до 500 000 тона през ноември и до 1 млн. тона през декември, предаде БТА. В по-дългосрочен план страната цели да достигне износ от 3 млн. тона дизелово гориво месечно. Договореният механизъм трябва да осигури предвидимост на доставките в условията на западните санкции срещу руския енергиен сектор. Засега не са посочени подробности как точно ще работи той и дали ще включва конкретни изключения или промени в санкционния режим.

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