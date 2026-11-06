Проектът трябва да помогне на Иран да покрие вътрешния си недостиг и да препродава газ на съседни държави, но маршрутът, капацитетът и сроковете за изграждане все още не са обявени

1369 Снимка: БТА

Руският президент Владимир Путин и секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи обсъдиха изграждането на газопровод от Русия до Иран по време на среща в Кремъл. Проектът ще позволи на Техеран да компенсира недостига на природен газ на вътрешния пазар, а впоследствие да продава руски газ на съседни държави, заяви Резаи пред иранската държавна телевизия, цитиран от Ройтерс.

Идеята предвижда Иран да се превърне не само в получател на руски газ, но и в транзитен и търговски център за доставките към други пазари в региона. Това би дало на Москва допълнителен канал за реализация на природния газ извън традиционните ѝ пазари, а на Техеран - възможност да използва съществуващата си инфраструктура и географското си положение за регионална търговия.

Русия и Иран обсъждат доставки на природен газ от няколко години. През януари 2025 г. руският енергиен министър Сергей Цивилев съобщи, че се разглежда маршрут през Азербайджан. Тогава бяха посочени първоначални възможни доставки от до 2 млрд. куб. метра годишно, с перспектива обемът постепенно да достигне 55 млрд. куб. метра.

През юли 2026 г. иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад заяви, че двете страни са близо до финализиране на споразумение за внос на руски газ. Въпреки това към момента на срещата в Кремъл не са оповестени окончателни параметри на проекта - точен маршрут, капацитет, инвестиции, график за строителство или начало на доставките. Не е съобщено и за подписано споразумение за изграждането на газопровода.

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На пръв поглед планът може да изглежда парадоксален, тъй като Иран разполага с едни от най-големите запаси от природен газ в света. Страната обаче се сблъсква с недостиг на доставки за вътрешния пазар, особено при повишено потребление през зимата. Сред причините са ограниченията в добива и необходимостта от инвестиции в газовата инфраструктура.

Вносът от Русия би могъл да помогне за покриване на сезонните нужди и да освободи количества от собственото производство за други потребители или за износ. Ако бъде реализирана и идеята за препродажба, Иран би могъл да се възползва от транзитното си положение между Русия и пазарите в съседните държави.

За Москва подобен проект е част от усилията за пренасочване на енергийните потоци към Азия и Близкия изток на фона на западните санкции и ограниченията върху традиционните ѝ пазари. Двете страни са подложени на тежки западни санкции и през последните години задълбочават икономическото и политическото си сътрудничество.

През януари 2025 г. Путин и иранският президент Масуд Пезешкиан подписаха договор за всеобхватно стратегическо партньорство, обхващащ търговията, отбраната, науката, културата и образованието. Споразумението влезе в сила през октомври същата година и създаде рамка за разширяване на двустранните отношения.

Разговорите в Кремъл се проведоха на фона на войната между Иран и САЩ и дипломатическите усилия за прекратяването ѝ. Резаи предаде на Путин послание от върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей. По думите на иранския представител двамата са обсъдили и следвоенното устройство на региона и бъдещите механизми за сигурност.

Сред темите са били още стратегическият Ормузки проток, американската блокада на иранските пристанища, санкциите срещу Техеран и възможността за възобновяване на преговорите по ядрената програма на Иран. Резаи заяви, че страната му е поставила 7 условия пред САЩ и няма да възобнови преговорите или да отвори Ормузкия проток, докато те не бъдат изпълнени.

Кремъл потвърди срещата, но не публикува подробен отчет за обсъжданите теми. Основната информация за конкретните разговори и проекта за газопровод беше съобщена от иранската страна.

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