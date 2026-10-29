3535 Снимка: iStock by Getty images

Руската държавна корпорация за ядрена енергетика "Росатом" обсъжда със САЩ възможно сътрудничество за изграждането на малки атомни електроцентрали, които да осигуряват електроенергия за центрове за данни с изкуствен интелект. Това съобщи руската държавна информационна агенция РИА Новости, цитирана от Ройтерс.

Главният изпълнителен директор на "Росатом" Алексей Лихачов заяви, че двете страни проучват няколко възможности за сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергетика. По думите му обаче засега няма гаранции, че обсъжданите проекти ще бъдат реализирани, а преговорите с американската страна продължават.

Интересът към малките ядрени мощности е свързан с нарастващото потребление на електроенергия от центровете за данни, които обслужват приложенията на изкуствения интелект. Тези съоръжения се нуждаят от големи количества ток и надеждно захранване, което засилва интереса на технологичните компании към ядрената енергетика.

Паралелно с разговорите със САЩ "Росатом" търси възможности за разширяване на присъствието си в Африка. Както беше съобщено вчера, руската корпорация води преговори с 4 африкански държави за доставки на плаващи атомни електроцентрали. Този тип съоръжения могат да осигуряват електроенергия в крайбрежни райони и да бъдат използвани като алтернатива на изграждането на традиционни централи на сушата.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Двете направления показват стремежа на руската ядрена корпорация да развива различни модели за използване на ядрената енергия - от малки мощности за захранване на енергоемка цифрова инфраструктура до плаващи централи за пазари, които търсят допълнителни източници на електроенергия.

Възможното сътрудничество със САЩ остава на етап обсъждания и към момента няма обявени окончателни споразумения или конкретни срокове за реализация на проектите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.