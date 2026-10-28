Русия предлага установки с мощност 100 мегавата, които могат да се обслужват и презареждат с ядрено гориво на руска територия

179 Снимка: iStock by Getty images

Руската държавна корпорация за ядрена енергетика "Росатом" води преговори в напреднал етап с поне 4 африкански държави за доставка на плаващи атомни електроцентрали. Потенциалните партньори са Египет, Того, Намибия и Танзания, съобщиха представители на компанията на срещата на върха Русия-Африка, цитирани от Ройтерс.

По думите на Владимир Аптекарев, заместник-ръководител на машиностроителното подразделение на "Росатом", 38 от над 50-те африкански държави имат достатъчно дълга брегова линия, за да могат да приемат подобни съоръжения.

Плаващите атомни електроцентрали използват сравнително компактни реактори, монтирани на плавателен съд, който може да бъде изтеглен до избрано място. Те изискват по-малко инфраструктура на сушата и позволяват по-бързо осигуряване на нови мощности в сравнение с традиционните атомни централи, пише БТА.

В момента в света работи само една такава централа - в руския регион Чукотка, където е въведена в експлоатация през 2020 г. "Като първа стъпка плаващата ядрена централа може да бъде добър начин за навлизане в ядрената енергетика, като позволи на дадена държава едновременно да задоволи енергийните си потребности и да се присъедини към клуба на страните с ядрена енергетика", заяви Аптекарев.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Росатом" предлага проектите да се реализират чрез дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия (PPA). Обслужването на установките и презареждането им с ядрено гориво ще се извършват в Русия. Според компанията този модел позволява експлоатация на съоръженията до 60 години. "С този източник на електроенергия на практика решаваме всички основни проблеми и предизвикателства пред африканския континент", заяви Аптекарев.

За международните пазари руската корпорация предлага плаващи енергийни установки с мощност 100 мегавата, оборудвани с реактори РИТМ-200М, адаптирани за работа в топъл климат.

Главният изпълнителен директор на "Росатом" Алексей Лихачов посочи, че перспективите за проект в Египет може да се подобрят след планираната среща между президентите на Русия и Египет. "Росатом" вече изгражда първата атомна електроцентрала в Египет - АЕЦ "Ел Дабаа". Проектът включва 4 енергоблока с мощност по 1200 мегавата, оборудвани с руски реактори ВВЕР-1200. След завършването си централата ще бъде втората атомна електроцентрала в Африка след АЕЦ "Кьоберг" в Южна Африка, построена с френска технология и въведена в експлоатация през 80-те години на миналия век.

Извън Африка "Росатом" вече е постигнала споразумение с Индонезия за проект, който компанията определя като първия в света експортен проект за доставка на електроенергия от 2 плаващи ядрени установки с обща мощност 200 мегавата.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.