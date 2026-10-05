Международни експерти по застраховане, риск инженеринг и уреждане на щети показаха в София защо решенията в началото на един проект могат да определят последствията години по-късно

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Една техническа грешка, неподходящо договорно решение или недостатъчно информация за риска могат да доведат до сериозни загуби при проектите за батерийно съхранение и вятърна енергия. А когато проблемът вече се е превърнал в щета, възможностите за реакция са много по-ограничени.

Това беше една от основните теми на специализирания форум From Risk to Resilience - Real Stories. Real Claims. Real Expertise in Co-located BESS & Wind Projects, организиран от Renewable Energy Insurance Broker (REIB) на 29 септември в София.

Събитието събра на една сцена международни експерти, които обичайно се срещат в различни моменти от живота на един енергиен проект - застрахователния брокер, риск инженера, застрахователя и експерта по уреждане на щети (loss adjuster). Заедно те проследиха риска от първите проектни решения, през строителството и експлоатацията, до момента, в който възникне реална щета.

Източник: REIB

Именно този формат отличи форума - вместо отделните страни да говорят само от собствената си гледна точка, реални случаи от BESS и вятърни проекти показаха как едно решение в началото може да има последствия много по-късно.

Застрахователната експертиза трябва да влезе в проекта по-рано

Преслава Генчева, мениджър "Търговска стратегия и растеж" в REIB, постави началото на разговора с проблем, който компанията среща в практиката си - брокерът често се включва едва когато технологията и разположението вече са избрани, договорите са подписани, финансирането е напреднало и строителството предстои.

Тогава обаче открит застрахователен проблем може да означава промени в проекта, допълнителни разходи, забавяне, по-ограничен застрахователен капацитет или трудности при изпълнението на изискванията на финансиращата институция.

Ранното включване на брокера не означава застраховката да бъде сключена по-рано. Означава застрахователната експертиза да участва във вземането на решения, докато върху тях все още може да се влияе.

REIB работи специализирано във възобновяемата енергетика от 2011 г. и има опит с над 14 GWh застраховани BESS мощности и над 7 GWp фотоволтаични мощности, както и значителен опит при вятърни проекти на различни международни пазари. Именно разнообразието от технологии, пазари и етапи на развитие позволява на брокера да разпознава проблеми, които се повтарят при различни проекти.

Снимка: REIB

Практически пример, представен от REIB, показа как договорната структура при вятърен проект може да доведе до дублиране на застрахователни разходи, когато изискванията за проектната полица не са съобразени достатъчно рано с договорите на изпълнителите. В друг случай - при добавяне на BESS към действащ фотоволтаичен парк - ранното включване на брокера позволява предварително да бъдат отчетени рисковете, произтичащи от споделената инфраструктура и различните застрахователни покрития.

Как изглежда рискът, когато вече се е превърнал в щета

След гледната точка на брокера Даниел Гранберг и Нейтън Дейвис от Lloyd Warwick представиха опита на експертите по уреждане на щети - хората, които влизат в процеса, когато рискът вече се е материализирал.

При BESS вниманието често естествено се насочва към пожарите и термичното разпространение, но практиката показва значението и на други рискове - проблеми при строителните работи, движение на земните пластове, повреди на инвертори и трансформатори и дълги срокове за доставка на заместващо оборудване.

Големите пожари са особено сложни и поради факта,че могат да оставят малко физически доказателства за първопричината. При по-малки инциденти, обратно, запазеното оборудване позволява много по-подробен технически анализ. Lloyd Warwick обърна внимание и на друг специфичен за BESS проблем - изчисляването на загубата на доход, когато един проект генерира приходи от няколко различни източника. Това може значително да усложни оценката на претенцията.

От реалните щети обратно към проектирането

Даниел Стивънс, Лорън Хоугън, Илиас Лардас от AXIS, допълниха картината от гледна точка на риск инженерите и застрахователя.

Източник: REIB

При BESS сред ключовите фактори са приложимите стандарти и тестове, разстоянията между батерийните контейнери, системите за откриване на пожар, аварийното реагиране, резервното захранване на критичните системи и правилното въвеждане в експлоатация.

Един от представените от AXIS случаи показа и защо при комбинирани проекти отделните технологии не могат да се разглеждат изолирано. Пожар в BESS система на площадка със соларна централа е засегнал и възможността на фотоволтаичните мощности да произвеждат електроенергия заради споделени елементи от инфраструктурата. Така една щета в батерийната част може да доведе и до прекъсване на приходите от друг актив.

Това е особено важно при все по-разпространените комбинирани проекти, при които BESS, соларни или вятърни мощности могат да споделят подстанции, трансформатори, кабели и мрежова връзка.

При вятърните турбини размерът променя и риска

Втората част на форума беше посветена на вятърната енергия. Реални щети, представени от Lloyd Warwick, включваха повреди на лопатки и скоростни кутии, пожари в гондолата, проблеми с фундаменти и кабели.

Практиката показва, че размерът на една щета не зависи само от цената на повредения компонент. Наличието на резервни части, специализирани кранове и квалифицирани изпълнители, достъпът до площадката и времето за възстановяване могат значително да увеличат общата загуба. Данните на Lloyd Warwick показват, че повредите на лопатки, генератори и скоростни кутии представляват около половината от уведомленията за щети при строителни и оперативни полици в анализирания от компанията портфейл.

От AXIS поставиха акцент върху още един проблем - развитието на самата технология. С увеличаването на размера и мощността на турбините растат и потенциалните разходи за компоненти, транспорт, специализирано оборудване и ремонт. В същото време за най-новите големи модели има по-малко натрупан практически опит и данни за щети.

Затова при оценката на нов вятърен проект значение имат не само сертификатите, но и пригодността на конкретния модел за конкретната площадка, качеството на данните за ветровите условия, реалният му експлоатационен опит, качественият контрол и стратегията за поддръжка.

Рискът трябва да стане част от разговора преди първата копка

В края на форума всички експерти се събраха в обща дискусия, която свърза различните етапи - от първия разговор с брокера и техническата оценка през поемането на риска от застрахователя до реалната щета и нейното уреждане.

Точно тук се очерта и основното послание на From Risk to Resilience: устойчивостта на един енергиен проект не започва с реакцията след аварията.

Източник: REIB

Тя започва много по-рано - с избора на технология, проектирането, договорите, качеството на техническата информация, начина, по който са разпределени отговорностите, и с това дали рискът е бил част от разговора, докато ключовите решения все още могат да бъдат променени.

За REIB това е и същността на ранното включване на брокера - не да се сключи застраховка по-рано, а опитът на застрахователния пазар и уроците от реалните щети да бъдат използвани навреме, за да се изграждат по-застраховаеми, по-устойчиви и по-добре подготвени за финансиране ВЕИ проекти.