296 Снимка: БТА

Използването на геотермална енергия в оранжерийното производство може да предложи ефективно решение на два от основните проблеми пред България - енергийната криза и продоволствената сигурност. Това заяви премиерът Румен Радев при откриването на конференция и бизнес форум на тема "Геотермална енергия и модернизация на българските оранжерии".

Събитието се организира от посолството на Нидерландия и Нидерландската агенция за предприемачество в "София Балкан Палас" и е част от 3-дневна иновационна мисия, която се провежда от 24 до 26 ноември, съобщи БТА.

Радев посочи, че темата поставя пред България редица сериозни въпроси. Той даде за пример Нидерландия, чиято територия е 3 пъти по-малка от българската и която разполага със значително по-малко обработваема земя, но въпреки това е сред водещите световни производители на зеленчуци. За разлика от нея България е нетен вносител на тази продукция.

Другият съществен въпрос според премиера е защо страната не използва по-пълноценно природните си дадености. България разполага с вторите по големина геотермални ресурси в Европейския съюз и има достъп до тях, но потенциалът остава недостатъчно оползотворен. "Имаме природни богатства, но не можем да ги съчетаем с водещите технологии в света", обобщи Радев.

Той определи сътрудничеството между България и Нидерландия като изключително ползотворно и подчерта, че Нидерландия е сред водещите инвеститори в страната.

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Премиерът изрази надежда двустранните инвестиции да се разширят и в областта на геотермалната енергия. Той отправи покана към нидерландските компании да се възползват от възможностите, които предлага България. Според Радев по-тясното икономическо партньорство би било от полза и за двете държави в условията на продължаваща геополитическа нестабилност.

В програмата на форума са включени анализи на геотермалния потенциал на България, възможностите за финансиране и внедряване на нидерландски технологии, както и специализиран панел за бизнес контакти между компаниите (B2B).

В събитието участват български производители на оранжерийна продукция, инвеститори и представители на международни финансови институции, сред които Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

От началото на 2026 година са подадени три заявления за търсене и проучване на дълбоки геотермални ресурси в района на София. А от този февруари е предоставена първата концесия за експлоатация на дълбоки геотермални ресурси, намираща се в община Златоград. Проектът там е за изграждане на геотермална централа с мощност 19,7 мегавата. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на конференцията.

Снимка: БТА

Тя припомни направените през 2023 година промени и изменения на Закона за подземните богатства, след които дълбоката геотермална енергия е включена като група подземно богатство. Така се създаде и нормативната основа за нейното проучване и добив.

Министър Петрова изтъкна още, че Министерството на енергетиката (МЕ) разработи геотермална лаборатория с подкрепата на Световната банка и по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. В резултат на това съществуващите данни относно геотермалните ресурси са достъпни за интересуващите се през страницата на МЕ.

Тя обаче беше категорична, че за да се превърне наличният потенциал в работещи инвестиции, са нужни знания, технологии, капитал и партньорства. "Затова сътрудничеството с Нидерландия е особено важно," каза министърът.

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