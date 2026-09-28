Предишният особен управител си е бил определил заплата, която се равнява на пет годишни средни възнаграждения, обяви вицепремиерът и министър на икономиката

2592 Снимка: БТА

Предишният особен управител на "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов е водил псевдосоциална политика, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред БНТ.

"И към момента господин Евгений Симеонов работи с тази социална ангажираност. Но той го прави по интелигентен начин, който няма да застраши финансовото състояние на рафинерията. Тя все пак - по-важното е да работи, да не бъде доведена до фалит, отколкото за два месеца да демонстрираме някаква псевдосоциална политика, както е правил господин Спецов", заяви Пулев.

По думите му политиката при Спецов не би могла да продължи повече от няколко месеца.

"Реално тук може да говорим за устойчива социална политика, може да говорим за едно добронамерено отношение към потребителите само и единствено ако това нещо е устойчиво. Това като политика не можеше да издържи повече от два-три месеца. Господин Спецов е знаел много добре, че той няма да има по-дълъг мандат и е влязъл в тази политика", каза още министърът.

Пулев обяви, че до него е достигнала информация без документи, които да я потвърдят, за огромна заплата, която си определил предишният особен управител.

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"Стигна до мен информация, че буквално този човек, тъй като има пълната форма на политическа подкрепа, си е назначил сам заплата, която буквално за един месец се равнява на пет годишни средни работни заплати. На един български гражданин ще му отнеме пет години с честен труд, със средна работна заплата, за да достигне нивото на заплащане за един месец на господин Румен Спецов", посочи вицепремиерът.

По думите му в момента Спецов претендира за още едно допълнително еднократно възнаграждение.

Пулев коментира и решението за отпадане на забраната за износ на нефтопродукти. Според него то не е насочено конкретно към "Лукойл", а предоставя възможност на цялата индустрия да реализира излишните си запаси на други пазари.

"Тук говорим за една опция, това не е задължение. Даваме допълнителна възможност на индустрията да не губи безвъзвратно конкурентоспособност. Ако преценят, че имат тази възможност - рентабилно да продадат тези запаси на трети страни - да имат правото, опцията да го направят", обясни вицепремиерът.

По думите на Пулев в момента рафинерията работи с по-високо натоварване и се натрупват запаси от дизел, в които е блокиран значителен оборотен капитал.

"Имаме възможността вече да купуваме суров петрол на адекватни пазарни цени с много конкурентна премия. "Лукойл" работи на пълни обороти и вследствие на това обстоятелство се трупат резерви на дизел, в които към момента е заключен един много сериозен оборотен капитал на стойност над 200 милиона долара", каза той.

Министърът увери, че разрешаването на износа няма да доведе само по себе си до промяна на цените на бензиностанциите: "Това нещо е неутрално от гледна точка на цената на колонката. Ще даде повече ликвидност в системата, ще даде възможност на рафинерията да работи още по-ефективно".

Пулев коментира и въпроса защо "Лукойл" не попада сред секторите, за които се предвижда облагане на свръхпечалбите. Според него няма основания да се смята, че дружеството в момента реализира свръхпечалба. По думите му проверка на Комисията за защита на конкуренцията трябва да установи дали ценообразуването е прозрачно и дали има основания да се говори за свръхпечалба.

"Разбира се, че има прозрачно ценообразуване. Това е информацията, която е стигнала до мен. Затова ние приветстваме всякакъв вид проверки от КЗК. Чух се лично с особения търговски управител. Той ще им осигури пълната платформа за действие, ще им даде цялата оперативна, счетоводна и финансова информация", обясни министърът.

Пулев заяви, че международен одит трябва да провери обстоятелствата около управлението на рафинерията.

"Всичко, което излезе на дневен ред, ще бъде на база на международен одит, който към момента се готви. Дал съм апел към господин Евгений Симеонов да действа по най-прозрачния начин, да наеме голяма международна кантора, която да изнесе тази информация, да провери и аргументира", каза той.

Пулев акцентира и върху цените на горивата, като отдаде постигнатото според него както на действията на правителството, така и на работата на новия особен търговски управител.

"Към момента - и това са фактите - имаме най-ниските цени на горивата в Европейския съюз. Защо това не ми дава повод да се усмихна тук при вас? Защото това е половин победа. Благодарих на правителството за своевременните мерки. Благодарих на особения търговски управител за това, че имаме най-ниските цени на горивата. Но ние влизаме в тази кризисна ситуация с най-ниските доходи, с най-ниската покупателна способност", каза министърът.

Пулев отправи политически критики към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, предишните му кабинети и участниците в т.нар. "сглобка". Той отхвърли тезата, че рафинерията работи на загуба, но посочи, че нормата ѝ на възвръщаемост е много ниска. Според него ситуацията се различава от тази при предишния особен търговски управител.

"Рафинерията работи на много ниска норма на възвръщаемост, за разлика от предишния особен търговски управител, който, не по мое мнение, а по мнение на Комисията за защита на конкуренцията, е упражнявал ценова преса, която е довела до много сериозна ликвидна финансова криза в структурите на "Лукойл", каза Пулев.

По думите му подобна ценова политика не може да бъде устойчива в дългосрочен план.

"Проблемът е, че това не е устойчива, не е дългосрочна практика. Тя е направена тенденциозно с една-единствена цел - да изглежда популистки, първо, и второ - да заложи един капан за следващия особен търговски управител. Това не е устойчиво поведение", заяви вицепремиерът.

Според него и настоящото управление на рафинерията има социална ангажираност, но тя се прилага по начин, който не застрашава финансовата ѝ стабилност.

"Задачата и целите ми като особен търговски управител не бяха да направя така, че "Лукойл" да реализира максимална печалба в условията на криза, а да осигуря непрекъснат работен процес и достъпни цени на горивата за българските граждани и компании", отговори Спецов, потърсен от националната телевизия.

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