Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Няма да има промяна в цената на тока и парно, увери председателят на КЕВР Пламен Младеновски в интервю пред "По света и у нас" по повод драстичното поскъпване на борсовия ток. Българската електроенергийна борса затвори при 254.58 евро за мегаватчас в сегмента "ден напред". 

Цените

Няма да бъдат удовлетворени и исканията на "Булгаргаз" за повишение с 34% на синьото гориво за ноември.

Според Закона за енергетиката, на 1 януари КЕВР има право да преразгледа цените на тока и парното до края на регулаторния период, който изтича на 1 юли следващата година. Председателят на регулатора опроверга породилите се опасения от драстично поскъпване. 

"Искам да успокоя гражданите, че от 1 януари, независимо от повишаващите се цени на свободните пазари, чрез използване на всички регулаторни инструменти, предоставени ни от закона, ние ще работим и възнамеряваме да не променяме нито цената на електрическата енергия, нито цената на парното", заяви Пламен Младеновски.

По повод поисканото от "Булгаргаз" драстично увеличение с 34 % на природния газ за ноември, председателят на КЕВР отговори така: "Природният газ е друга тема. Той е изцяло суровина, която изцяло внасяме от чужбина и съответно зависим от борсовите цени. Сами виждате какво се случва по пазарите в чужбина. На холандската борса ТТФ-а се увеличи от началато на годината сигурно 3 или 4 пъти, така че там може би няма да избегнем повишението, но в никакъв случай няма да допуснем това огромно повишение, което "Булгаргаз" поиска." 

Топлата вода и парното поскъпват най-много в София, а токът – за клиентите на EVN
Виж още Топлата вода и парното поскъпват най-много в София, а токът – за клиентите на EVN

На открито заседание утре КЕВР ще разгледа поисканото повишение на синьото гориво. "Булгаргаз" настояват за цена от 59 евро за мегаватчас при сегашна от 44 евро.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки) Днес
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки)
73541
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух Лайф
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух
6867
Почина Валентин Трънски - една от знаковите фигури в българското таекуондо Корнер
Почина Валентин Трънски - една от знаковите фигури в българското таекуондо
9261
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
3765
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница Impressio
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница
1591
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
62
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни Trip
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни
1289
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица Вкусотии
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица
1340
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
1256
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5 млрд Времето
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5...
618