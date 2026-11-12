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Правителството подготвя пакет от мерки за общо 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата, бизнеса и енергоемките предприятия заради високите цени на енергията. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев на брифинг след срещи с представители на индустрията, работодателските организации и синдикатите.

Кабинетът "Радев"

1,5 млрд. евро от сумата ще бъдат осигурени от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", а 500 млн. евро ще предостави Българската банка за развитие. По думите на Пулев мерките няма да натоварят държавния бюджет и ще помогнат за ограничаване на инфлацията.

"В резултат на един доста конструктивен диалог сме готови да обявим цялостен пакет от мерки в размер на 2 милиарда евро в подкрепа на българските домакинства, семействата, битовите и небитовите потребители, както и енергоемката индустрия", заяви Пулев. Той определи ситуацията като безпрецедентна заради натрупването на геополитически кризи - пандемията от COVID-19, войната в Украйна, вътрешните структурни проблеми на България и конфликта в Иран. Според него тези събития са оказали силен натиск върху международните енергийни пазари, предизвикали са инфлация и са влошили конкурентоспособността на домакинствата и бизнеса.

"Това не е просто поредният енергиен шок. Международната агенция по енергетика го определи като най-сериозната криза в историята на енергетиката. Цените са безпрецедентни - такива са и мерките на правителството", посочи икономическият министър. Пулев увери, че цените на електроенергията и парното за домакинствата няма да се повишават през отоплителния период. Гаранцията обхваща и природния газ, където също са предвидени компенсации

За енергоемките предприятия правителството предвижда увеличение на интензитета на компенсациите от 50% на 70% по вече действащата програма. Промяната се съгласува с европейските институции, тъй като трябва да отговаря на правилата за държавна помощ.

Небитовите потребители ще получават подкрепа чрез комбинация от инструменти - Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и Българската банка за развитие, обясни Пулев.

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Министърът на енергетиката Ива Петрова представи и подробности за нова програма на стойност 500 млн. евро, насочена към търговците, малките и средните предприятия и енергоемката индустрия.

Тя потвърди, че цените на електроенергията и парното за домакинствата са гарантирани за целия настоящ регулаторен период. Действащите компенсационни механизми през Фонд "Сигурност на електроенергийната система" са финансово обезпечени, а необходимите количества електроенергия и цените им са осигурени чрез договори на специалния сегмент на Българската независима енергийна борса.

Нов елемент в пакета ще бъде програма за подпомагане на домакинствата, които използват природен газ за отопление. Тя ще действа през зимните месеци - от ноември до март, когато разходите за синьото гориво са най-високи. Очаква се условията по нея да бъдат обявени в рамките на седмица. По думите на Пулев за компенсациите на битовите потребители на газ ще бъдат необходими 10 млн. евро.

За останалите небитови потребители ще се увеличи размерът на ежемесечните компенсации, когато цената на електроенергията за базов товар надхвърля 180 евро за мегаватчас. Това ще стане чрез комбиниране на подкрепата с финансиране през Българската банка за развитие, обясни енергийният министър.

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