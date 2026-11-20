Изграждането на първия реактор трябва да започне през 2028 г., централата ще има 3 блока с обща мощност 3750 мегавата.

1121 Снимка: AP/БТА

Полша е приключила по-голямата част от преговорите по договора с американската компания "Уестингхаус" (Westinghouse) за изграждането на първата си атомна електроцентрала и очаква да го подпише през 2027 г. Това съобщи държавната компания PEJ, която отговаря за проекта, цитирана от Ройтерс.

Плановете предвиждат строителството на първия реактор да започне през 2028 г. и да завърши през 2036 г. По информация на PEJ централата ще разполага с 3 реактора с обща инсталирана мощност от 3750 мегавата. В края на октомври компанията е подала заявления за разрешителни за извършване на предварителни строителни дейности на площадката.

Според "Уолстрийт джърнъл" стойността на договора с "Уестингхаус" е около 50 млрд. долара, а подписването му се очаква в края на първото тримесечие на 2027 г.

През 2024 г. полското правителство одобри финансиране от 15 млрд. долара за PEJ за изграждането на първата централа. Около година по-късно Европейската комисия одобри финансовия план, като прецени, че той отговаря на правилата на ЕС за държавната помощ.

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Варшава планира да развие мащабна ядрена енергетика, за да намали зависимостта на страната от въглищата. Освен първата централа с конвенционални реактори Полша предвижда изграждането на още една подобна мощност, както и внедряването на малки модулни реактори.

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