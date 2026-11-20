Полша се готви да започне строителството на първата си АЕЦ
Изграждането на първия реактор трябва да започне през 2028 г., централата ще има 3 блока с обща мощност 3750 мегавата.
Полша е приключила по-голямата част от преговорите по договора с американската компания "Уестингхаус" (Westinghouse) за изграждането на първата си атомна електроцентрала и очаква да го подпише през 2027 г. Това съобщи държавната компания PEJ, която отговаря за проекта, цитирана от Ройтерс.
Плановете предвиждат строителството на първия реактор да започне през 2028 г. и да завърши през 2036 г. По информация на PEJ централата ще разполага с 3 реактора с обща инсталирана мощност от 3750 мегавата. В края на октомври компанията е подала заявления за разрешителни за извършване на предварителни строителни дейности на площадката.
Според "Уолстрийт джърнъл" стойността на договора с "Уестингхаус" е около 50 млрд. долара, а подписването му се очаква в края на първото тримесечие на 2027 г.
През 2024 г. полското правителство одобри финансиране от 15 млрд. долара за PEJ за изграждането на първата централа. Около година по-късно Европейската комисия одобри финансовия план, като прецени, че той отговаря на правилата на ЕС за държавната помощ.
Варшава планира да развие мащабна ядрена енергетика, за да намали зависимостта на страната от въглищата. Освен първата централа с конвенционални реактори Полша предвижда изграждането на още една подобна мощност, както и внедряването на малки модулни реактори.