Американският президент заяви, че няма да атакува Иран преди междинните избори в САЩ

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Цените на петрола спаднаха в ранната търговия днес тъй като опасенията за доставките от Близкия изток намаляха, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да атакува Иран преди изборите в САЩ следващия месец на фона на продуктивни преговори за прекратяване на войната, която наруши глобалните енергийни пазари.

Фючърсите на суровия петрол Брент паднаха с 1,37 долара, или 1,3%, до 102,91 долара за барел. Американските фючърси на West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 1,09 долара, или 1,2%, до 90,40 долара, предаде "Ройтерс".

На седмична база цените на Брент са на път към седмичен ръст, след като в четвъртък затвориха с 4% нагоре, докато WTI се очаква да отбележи лек спад.

В четвъртък Тръмп заяви, че Вашингтон води "продуктивни дискусии" с Иран и че не се планира атака преди междинните парламентарни избори на 3 ноември, след медийни съобщения, че обмисля удар преди това.

Иранската агенция Тасним съобщи същия ден, че външният министър Абас Аракчи е заявил, че Техеран разглежда американския отговор на предложението си, което би отворило отново Ормузкия проток в рамките на седем дни. "Перспективата за намаляване на напрежението все още трябва да бъде подкрепена от конкретен напредък в преговорите и подобрения в безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток", заяви анализаторът от XS.com Лин Тан.

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САЩ продължават да оказват икономически натиск върху Иран, за да се опитат да сложат край на войната, която вече е в осмия си месец, като в четвъртък наложиха санкции върху лица, мрежи и 17 кораба за транспортиране на ирански суров петрол, петролни продукти и нефтохимикали.

Цените бяха волатилни тази седмица, тъй като заплахите за корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток, през който преди войната са минавали около 20% от глобалните доставки на петрол и горива, се увеличиха през октомври.

Китай, най-големият световен вносител на петрол, се очаква да възобнови износа на рафинирани горива след кратка пауза по време на празниците "Златна седмица", което ще помогне за облекчаване на напрегнатите глобални пазари на дизел, бензин и реактивно гориво.

Тази седмица Международната агенция по енергетика се съгласи да ускори освобождаването на петролни запаси и да даде приоритет на доставките на дизел в рамките на план, стартиран през март.

Петролният пазар се справя и с урагана Исаяс в Мексиканския залив. Заради бурята производителите там са спрели около 1,3 милиона барела дневно, или 62,9% от текущото производство към четвъртък, според американската администрация за морски минерали. "Това прекъсване осигурява допълнителна подкрепа за цените на петрола, но продължителността на въздействието му ще зависи от инспекциите на съоръженията след бурята и темпото на оперативното възстановяване", каза Тан.

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